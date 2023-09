Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Settembre 2023

Amici 23

Isobel Kinnear ad Amici 23?

Il 24 settembre torna Amici 23. Oltre a conoscere la classe scopriremo pian piano anche chi saranno tutti i ballerini professionisti che affiancheranno i ragazzi durante il loro percorso nella scuola. Ebbene pare che un’ex allieva della scorsa edizione possa fare presto il suo ritorno.

Parliamo di Isobel Kinnear. Secondo quanto spifferato da Amici News e SuperGuida TV la danzatrice durante una sua esibizione e incontro con i fan in Romagna (tra Faenza e Rimini) si sarebbe lasciata sfuggire qualcosa. Ovvero che la rivedremo presto nel corpo di ballo del talent show.

A oggi si tratta solo di un rumor e non vi è alcuna conferma ufficiale. Non sappiamo quindi se effettivamente Isobel Kinnear la ritroveremo ad Amici 23. C’è da dire però che sempre al sito aveva assicurato che presto l’avremmo ritrovata in televisione. Che sia un indizio?

Isobel Kinnear poi ha spesso detto che le piacerebbe restare in Italia e continuare a studiare nel nostro Paese. La danzatrice durante la finale non aveva ricevuto solo i 30 mila Euro del Premio TIM, ma anche dei contratti di lavoro importanti di durata differente. Tra questi, per esempio, dei musical e un progetto in Spagna. Avrà davvero deciso di rinunciare a tutto ciò?

Poi non va nemmeno dimenticata la parentesi amorosa. Questo perché la ballerina, che forse rivedremo ad Amici 23 come si vocifera, ha una relazione con Giovanni Cricca (anche lui ex allievo del talent show di Maria De Filippi). La loro storia procede spedita, dunque magari un allontanamento lavorativo potrebbe compromettere il loro rapporto.

Tornerà davvero ad Amici 23? Al momento è difficile a dirsi, ma tutti questi puntini messi insieme potrebbero lasciarlo pensare. In attesa di capire quale sarà il suo futuro lavorativo vi invitiamo a seguirci ancora per tante altre news sul programma televisivo.