Vincenzo Chianese | 21 Settembre 2023

Amici 23

Formata la classe di Amici 23

Oggi si è svolta la registrazione della prima puntata di Amici 23, che andrà in onda su Canale 5 domenica 24 settembre. Finalmente dopo settimane di indiscrezioni arriva la conferma ufficiale sul cast di insegnanti che è composto da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per quanto riguarda il canto. Per il ballo troveremo invece Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Nel corso della registrazione è stata così formata la nuova classe del talent show di Maria De Filippi, e come al solito non sono mancate le sorprese. Andiamo dunque a scoprire le prime anticipazioni, gentilmente fornite da Amici News e da Superguidatv.

Come si legge, numerosi sono stati gli ospiti della prima puntata di Amici 23. Ad arrivare in studio per consegnare le maglie sono stati infatti Mattia Zenzola e Angelina Mango, vincitori della scorsa edizione. Ma non solo. Tra gli ospiti ci sono stati infatti anche J-Ax, Cristiano Malgioglio, Annalisa, Stash, Ciro Immobile, Tananai, Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella, protagonisti della fiction Mediaset Maria Corleone.

Ma cosa è accaduto e chi sono gli allievi della nuova edizione? Andiamo a scoprirlo.