Amici 23, Mida ottiene la maglia del Serale e celebra baciando Gaia (VIDEO)

Oltre a Petit e Lucia anche Mida ha ottenuto la maglia del Serale di Amici 23 a sorpresa da parte di Lorella Cuccarini. Ecco tutto ciò che è successo in puntata.

La puntata di Amici 23 questo pomeriggio è stata davvero piena di eventi. Ben due allievi hanno ottenuto la maglia del Serale, stiamo parlando di Petit grazie a Rudy Zerbi e Lucia grazie a Emanuel Lo. Ma non solo, purtroppo il pubblico ha anche assistito all’eliminazione di Malia dopo essere arrivato all’ultimo posto nella classifica generale e della gara di canto. A un certo punto è stato il turno di Mida.

Il cantante ha dovuto eseguire un compito che gli ha dato la Pettinelli, in base al quale avrebbe dovuto scrivere delle barre su “Vivo per lei” sena usare determinate parole. L’allievo ha voluto dedicare il pezzo alla nonna e alla fine è scoppiato in lacrime per l’emozione. Nonostante questo, però, è stato criticato da Anna, che gli ha dato una grave insufficienza.

Mida che capisce a scoppio ritardato e si mette a scavalcare banchi per arrivare da Gaia e lei che continuava a dire "no no no" loro devono essere i + simpatici ogni volta#Amici23 pic.twitter.com/1sfagG68tu — Marti ⍟ (@itsallgood_man_) February 25, 2024

Alla fine però l’ultima parola è sempre quella della maestra di riferimento, in questo caso Lorella Cuccarini. La professoressa non si è detta per nulla d’accordo con il punto di vista della collega e di conseguenza gli ha assegnato la maglia del Serale:

“Lui ha provato tutti i generi, su questo non andiamo d’accordo. Per fortuna è nella mia squadra e non nella tua. Io non so se tu abbia voglia di dargli dei compiti, ma per me il tempo dei compiti è finito. Ora è arrivato il momento di prepararsi per il Serale”.

Mida è corso ad abbracciare Lorella e poi è tornato al proprio posto, ma Maria gli ha consigliato di andare dalla fidanzata Gaia per festeggiare. Lui subito non ha recepito l’antifona ma alla fine ha capito e ha provato a baciarla. Ma siccome la ballerina si stava vergognando gliel’ha dato sulla guancia.