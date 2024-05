Scambi di like e commenti tra Dustin di Amici 23 e Giuseppe Giofrè: si conoscevano già? (FOTO)

Social

Andrea Sanna | 13 Maggio 2024

Amici 23

Sui social spunta uno scambio di like e commenti tra Dustin di Amici 23 e il giudice del Serale, Giuseppe Giofrè. Si tratta di interazioni molto vecchie, che risalgono al periodo antecedente al talent show.

Il popolo del web è sempre attentissimo ai movimenti social da parte dei personaggi noti. Specie se si è esposti come gli allievi di Amici 23. Ieri è andata in onda la semifinale dl talent show che ha visto Dustin e tutti i suoi compagni conquistare la maglia della finale.

E proprio di Dustin che vogliamo parlarvi. Gli utenti, infatti, hanno notato che l’allievo della maestra Alessandra Celentano si segue già con un amato giudice del Serale di Amici 23. Parliamo di Giuseppe Giofrè. I due si seguono a vicenda su Instagram, come potete vedere da questo screen sottostante.

Il segui tra Dustin e Giuseppe Giofrè

Ma non è finita qui. Questo perché sono spuntati anche dei commenti e dei like ad alcuni post molto vecchi. Questo di Dustin, per esempio, risale al 2020. Dunque molto prima del suo ingresso ad Amici 23. Qui Giuseppe Giofrè ha messo un like e commentato con l’emoji e c’è anche la risposta del ballerino della Celentano.

Il like e commento di Giuseppe e Dustin di Amici 23

Nel 2023, precisamente il 5 maggio, Giuseppe Giofrè postava una serie di foto su Instagram, che hanno trovato ancora una volta il like da parte di Dustin di Amici. Esattamente come nel precedente esempio si tratta di post antecedenti al talent show.

Il commento di Dustin di Amici 23 a un post di Giuseppe Giofrè

Quindi Dustin e Giuseppe Giofrè si conoscevano già? Può essere semplicemente che tra i due ci sia stata sempre stima reciproca (dato che entrambi sono due ballerini e artisti molto bravi) e per questo vediamo la presenza di like e commenti. Mosse social che non hanno però nulla a che vedere con Amici 23.