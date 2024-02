Amici 23, Simone torna sui social dopo l’eliminazione: le prime parole

NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2024

Amici 23

Nel corso dell’ultima puntata di Amici 23, Simone è stato eliminato dal programma e ha così dovuto lasciare ufficialmente la scuola. In queste ore però il ballerino è tornato sui social e ha scritto un lungo post.

Le parole di Simone dopo l’eliminazione da Amici 23

Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 23, durante la quale abbiamo assistito a sorpresa all’eliminazione di Simone. Emanuel Lo ha infatti deciso di revocare la maglia al ballerino, spiegando il perché della sua scelta. In queste ore intanto Galluzzo è tornato sui social e ha così scritto un lungo post, tramite il quale ha fatto una serie di ringraziamenti. Partendo proprio dal suo percorso, Simone ha affermato:

“Oggi si conclude questo bellissimo percorso, è stata un’esperienza fantastica, molto intensa, piena di difficoltà ma soprattutto di gioie e soddisfazioni. Oggi torna a casa un Simone più consapevole, più coraggioso, più sicuro di sé e ancora più affamato. Esco senza nessun rimpianto ma con un bagaglio enorme che mi porterò dietro tutta la vita”.

A quel punto Simone ha voluto fare due ringraziamenti speciali. Uno per Emanuel Lo e uno per Maria De Filippi. L’ex allievo di Amici 23 ha così affermato: “Voglio ringraziare tutti i professori. Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa, in particolare Emanuel Lo, che mi ha dato l’opportunità di vivere un sogno. Grazie Maria per quello che fai e che farai per noi ragazzi. Lavorare con te è stato di grande insegnamento e un onore”.

Infine, dopo aver ringraziato la produzione e i professionisti, Simone non ha potuto fare a meno di citare anche tutti i suoi compagni d’avventura. Il ballerino ha dunque aggiunto: “Grazie ai miei compagni, siete stati il mio sostegno e il mio stimolo più grande. Vi auguro il meglio a tutti a voi. Vi amo e non potevo capitare in un anno migliore! In bocca a lupo a tutti per il serale. Vi seguirò e vi sosterrò uno ad uno, è stato un onore per me”.