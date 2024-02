NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2024

Grande Fratello

Questa sera torna il Grande Fratello su Canale 5. In attesa della nuova diretta, andiamo a vedere chi è questa settimana il preferito del pubblico.

Ecco chi è il preferito del Grande Fratello

Siamo pronti. Stasera su Canale 5 arriva una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello, attesissima da tutto il pubblico. Nel corso della diretta non mancheranno le emozioni e con ogni probabilità avremo aggiornamenti su Giuseppe Garibaldi, che da qualche giorno ha lasciato la casa per controlli medici. Non mancherà anche l’esito del televoto e il tradizionale momento delle nomination.

Mentre attendiamo la puntata, anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente preferito della 21^ settimana del Grande Fratello. Ma cosa è accaduto stavolta e chi è l’inquilino più amato? Andiamo a scoprire la classifica generale:

16 Sergio D’Ottavi, con lo 0% dei voti

15 Paolo Masella, con lo 0% dei voti

14 Marina Fiordaliso, con lo 0% dei voti

13 Rosy Chin, con l’1% dei voti

12 Marco Maddaloni, con l’1% dei voti

11 Greta Rossetti, con l’1% dei voti

10 Grecia Colmenares, con l’1% dei voti

09 Federico Massaro, con l’1% dei voti

08 Stefano Miele, con il 2% dei voti

07 Massimiliano Varrese, con il 2% dei voti

06 Letizia Petris, con il 2% dei voti

05 Giuseppe Garibaldi, con il 2% dei voti

04 Anita Olivieri, con il 2% dei voti

03 Vittorio Menozzi, con il 3% dei voti

02 Perla Vatiero, con il 14% dei voti

01 Beatrice Luzzi, con il 68% dei voti

Avevamo dubbi? Ancora una volta è Beatrice Luzzi la concorrente preferita del Grande Fratello. L’attrice ormai è senza dubbio come la potenziale vincitrice di questa edizione e senza dubbio nelle prossime settimane saprà regalarci ancora tante emozioni.