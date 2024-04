NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Aprile 2024

Amici 23

Nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici 23, Mida ha eseguito un brano di Aiello. Sui social intanto arriva la reazione del celebre cantautore.

La reazione di Aiello all’esibizione di Mida ad Amici 23

Siamo ormai nel pieno del Serale di Amici 23 e il cerchio inizia a stringersi sempre di più. Nel corso delle prime tre puntate infatti abbiamo assistito a ben 5 eliminazioni, alcune delle quali hanno indignato il web. Nel mentre i cantanti e i ballerini ancora in gara stanno dando il massimo per convincere a pieno la giuria e non deludere le aspettative del pubblico e senza dubbio gli allievi ci stanno offrendo un bellissimo spettacolo. Attualmente intanto i fedeli fan del talent show si chiedono già chi sarà a vincere quest’anno il programma, tuttavia per scoprirlo dovremo attendere ancora qualche settimana.

Nel mentre in queste ore è successo qualcosa che non è passato inosservato. Chi ha seguito la terza puntata del Serale, sa bene che durante una delle sue esibizioni Mida, uno degli allievi più amati di questa edizione, ha cantato un celebre brano di Aiello, conquistando il cuore del pubblico e della giuria. La performance è arrivata fino allo stesso cantautore e così a quel punto è accaduto l’impensabile.

Sui social è infatti arrivata la reazione di Aiello all’esibizione di Mida, che pare aver particolarmente apprezzato. L’artista ha infatti postato l’emoji di un applauso, facendo dunque intendere di aver gradito la performance del giovane allievo di Amici 23.

Nel frattempo, come forse qualcuno già saprà, in queste settimane Mida sta anche lavorando al suo primo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente. Il cantante non sarà l’unico a rilasciare un disco, ma attualmente non sappiamo ancora nulla sui progetti degli allievi della scuola. A breve tuttavia potrebbero arrivare le prime news in merito e di certo non mancheranno le sorprese.