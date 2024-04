Fenomeno Mida! Un brano uscito prima di Amici è certificato di Platino

Spettacolo

Il percorso artistico di Mida, mentre si trova ancora nella scuola di Amici 23, si arricchisce di un altro importante traguardo. Un suo brano, uscito prima del suo percorso nel talent dal titolo Ricordami di scordarti, è stato certificato Disco di Platino.

Mida vince il Disco di Platino

Amici 23 è nel pieno dello svolgimento del Serale e si è aperto una nuova fase della trasmissione. Solo nell’ultima puntata abbiamo visto l’uscita di Lucia e delle buone prove portate a casa da Mida, così come dai suoi compagni d’avventura. E non sembrano mancare delle belle soddisfazioni per lui.

E no, stavolta non parliamo del fatto che un cantautore come Aiello apprezzi il suo lavoro fatto nel programma e l’esibizione portata in scena sabato. Il cantante infatti ha raggiunto un traguardo di certo non indifferente. Di cosa parliamo? Nello specifico di un Disco di Platino. E non riguarda una delle canzoni uscite adesso ad Amici 23, ma prima del programma.

Sbirciando infatti quella che è la carriera di Mida, ha pubblicato diversi pezzi prima della trasmissione. Nel 2021 per esempio è arrivata la canzone Ricordami di scordarti. Questo brano, sempre prima che arrivasse nel programma condotto da Maria De Filippi, ha raggiunto il Disco d’oro. Oggi vanta 31.880.294 di stream solo su Spotify! Un traguardo davvero interessante che è stato ufficializzato Disco di Platino per aver superato le 100.000 unità vendute.

Ma c’è da dire che non è di certo la prima volta che Mida riesce a ottenere dei risultati del genere. Nella scuola di Amici, infatti, si è tolto diverse soddisfazioni. E se questo è l’inizio non osiamo immaginare come sarà in futuro per lui. Una carriera sicuramente promettente la sua.

Vedremo cosa gli riserverà questo percorso nel programma e se riuscirà ad arrivare fino in fondo alla competizione. La partita è aperta!