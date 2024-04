Anticipazioni Isola dei Famosi 2024 puntata 8 aprile: news e streaming

NEWS

Prende il via la nuova edizione de L’Isola e le domande tra i fan del programma sono davvero tante. Scopriamo insieme le anticipazioni de L’Isola dei Famosi 2024 di stasera, chi parteciperà, quanto durerà e quando finisce.

Ma soprattutto: chi sono i naufraghi de L’Isola dei Famosi? Vediamo tutto nel dettaglio!

Anticipazioni Isola dei Famosi

In origine Celebrity Survivor, semmai foste curiosi di sapere come si chiamava prima L’Isola dei Famosi di diventare un format mondiale, il reality show torna in TV con una nuova e attesa edizione.

Ma quali sono le anticipazioni di stasera de L’Isola dei Famosi? Per prima cosa sappiamo per certo che stasera entreranno i primi naufraghi. Li conosceremo tramite una clip riassuntiva del loro percorso lavorativo e curiosità sul loro conto.

In seguito non è escluso che i protagonisti saranno subito messi alle strette con alcune prove per potersi guadagnare, fin da subito, le ricompense come ci ha abituati il programma.

(IN AGGIORNAMENTO)

Le news su L’Isola

Stando alle news e anticipazioni de L’Isola dei Famosi non è escluso che questa sera possano esserci già delle nomination o dei televoti flash per stabilire già alcune regole nel gioco. Ma vedremo cosa succederà passo passo!

(IN AGGIORNAMENTO)

Isola, a che ora inizia la puntata di stasera

Le anticipazioni de L’Isola dei Famosi le conosciamo, dunque proseguiamo con tutte le altre informazioni utili sul reality show di Canale 5.

Quando inizia e quanto dura L’Isola dei Famosi 2024? La trasmissione ha come data d’inizio oggi 8 aprile e dovrebbe durare circa due mesi.

Se vi state domandando, invece, stasera a che ora inizia la puntata de L’Isola dei Famosi inizia alle 21:35 circa su Canale 5, poco dopo Striscia la Notizia.

Non sappiamo ancora quante puntate sono in totale e soprattutto se andrà in onda o meno con il doppio appuntamento. Quindi attendiamo di capire se sarà trasmesso solo il lunedì o anche il giovedì.

Dove vedere L’Isola dei Famosi in streaming

Oltre alle news e anticipazioni su L’isola dei Famosi che altro abbiamo da dire ancora sul programma? Soffermiamoci ora sullo streaming.

Non riuscite a seguire la puntata de L’Isola dei Famosi e volete ricorrere allo streaming? Vi basterà semplicemente cercare sul vostro motore di ricerca il sito ufficiale del programma o usufruire della piattaforma di Mediaset Infinity (che dispone di sito e app).

Qui troverete non solo la puntata in diretta, ma è possibile recuperarla anche in un secondo momento. Non mancano poi news quotidiane e clip dei naufraghi in Honduras e tutti gli aggiornamenti del caso.

Chi conduce e chi sono gli opinionisti de L’Isola dei Famosi 2024

Altra domanda frequente per i telespettatori non riguarda solo le anticipazioni de L’Isola dei Famosi, ma anche sapere chi conduce L’Isola quest’anno. Ebbene al timone di conduzione troviamo la presenza di Vladimir Luxuria!

E chi sono invece gli opinionisti de L’Isola dei Famosi? Da studio a commentare le vicende dei naufraghi, vediamo Sonia Bruganelli e Dario Maltese. In Honduras invece come inviata è stata scelta Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Chi entra e dunque chi ci sarà a L’Isola dei Famosi 2024? Tra i naufraghi di questa edizione del reality show di Canale 5 troviamo diversi protagonisti.

Per le donne citiamo la presenza di: Francesca Bergesio, Greta Zuccarello, Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi, Valentina Vezzali e Selen (IN AGGIORNAMENTO)

Mentre invece nel cast maschile de L’Isola dei Famosi compaiono: Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Samuel Peron (IN AGGIORNAMENTO)

Da stasera quindi scopriremo meglio chi è Selen dell’Isola dei Famosi e tutti gli altri protagonisti di questa edizione. Alla prossima con le anticipazioni de L’Isola dei Famosi.