Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2024

Amici 23

Su Canale 5 arriva una puntata speciale di Amici 23, che sarà una sorta di best of di questa edizione: ecco quando va in onda

In queste ore è stata annunciata la messa in onda di una puntata speciale di Amici 23, intitolata “L’album di Amici”. Ma vediamo cosa sappiamo in merito e quando verrà trasmessa.

Arriva una puntata speciale di Amici 23

Sono trascorsi solo pochi giorni da quando si è svolta la finale di Amici 23. Quest’anno, come abbiamo visto, a vincere il talent show di Maria De Filippi è stata Sarah Toscano, con grande gioia di tutto il pubblico che ha sempre sostenuto e supportato la cantante. La giovane artista intanto la scorsa settimana ha anche pubblicato il suo primo EP e attualmente è in giro per l’Italia con il suo tour instore. Anche per quest’anno dunque la scuola più ambita di tutte ha chiuso i battenti, tuttavia per i fan sta per arrivare una grossa sorpresa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Poche ore fa è stato annunciato il ritorno in tv del talent show. È infatti prevista su Canale 5 una puntata speciale, intitolata “L’album di Amici”. Si tratta di un vero e proprio best of di questa edizione, tuttavia non sono esclusi contenuti inediti, mai visti prima d’ora.

Ma quando andrà in onda dunque questa puntata speciale di Amici 23? Il programma farà ritorno su Canale 5 sabato sera in prima serata, alle 21.30, e di certo già in molti si chiedono cosa accadrà. In queste ore intanto è arrivata anche un’importante notizia per tutti gli aspiranti allievi del talent show di Maria De Filippi. Sono infatti partiti i casting per la prossima edizione, che inizierà come sempre a settembre.

Per tutta l’estate dunque si terranno le audizioni e solo tra qualche mese scopriremo la formazione della nuova classe. Nel mentre nelle prossime settimane i protagonisti di questa edizione faranno di certo parlare di sé e non mancheranno sorprese per tutti i fan.