J-Ax e quella frase che ha tutta l’aria di essere una frecciatina contro Fedez

Debora Parigi | 21 Maggio 2024

Fedez

In un intervento in radio, J-Ax ha parlato di chi continua a fare la vita spericolata anche dopo un figlio e sembra che sia contro Feded

Una recente dichiarazione di J-Ax ha tutta l’aria di una frecciatina al suo (ex) amico Fedez. Il cantante degli Articoli 31 si è lasciato andare a un commento inerente la “vita spericolata” e ha mosso una critica a chi continua a farla dopo aver messo su famiglia. Ecco cosa ha detto.

La frase di J-Ax sembra una frecciatina a Fedez

Erano tanto amici, poi il litigio durato anni e infine di nuovo la pace con tanto di nuova collaborazione lavorativa. Ma adesso una dichiarazioni di J-Ax sembra portare a una nuova rottura tra lui e Fedez. Sì perché ciò che il cantante degli Articoli 31 ha detto durante un intervento a Radio Deejay ha tutta l’aria di essere una frecciatina bella e buona al collega.

Nel corso della sua ultima intervista alla nota emittente radiofonica, Alessandro Aleotti (questo il vero nome del rapper) ha parlato della “vita spericolata”, quella che lui ha fatto per molti anni, per poi smettere nel momento in cui nella sua vita c’erano altre persone coinvolte (vedi il compagno musicale Jad e poi la moglie e il figlio). Proprio su questo ha mosso una critica a chi continua a farla anche quando ci sono di mezzo altre persone.

“Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone”, ha detto. “Io dal momento che ho messo in mezzo alla mia vita altre persone, anche Jad, poi una famiglia, un partner e soprattutto un figlio… Non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino”.

J-Ax è andato avanti con le sue dichiarazioni: “Non ho scusanti, non mi interessa se sei una persona incompleta o se hai la depressione. Quando è il momento di assumersi le responsabilità da uomo e da padre, se non lo fai io non ti rispetto”.

Queste frasi, come detto, sembrano una vera e propria frecciatina verso Fedez. Il rapper, infatti, è stato recentemente coinvolto nel pestaggio ai danni di Cristiano Iovino. Secondo la procura al pestaggio ai danni del personal trainer avrebbe partecipato anche il rapper. Proprio di poco fa è la notizia secondo cui i due avrebbero raggiunto un accordo in modo che la “vittima” non querelerà l’ex marito di Chiara Ferragni.