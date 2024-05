NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Maggio 2024

Amici 23

A trionfare ad Amici 23 quest’anno è stata Sarah Toscano. Non tutti sanno però che con la sua vittoria la giovane cantante ha segnato un nuovo record nella storia del talent show di Maria De Filippi.

Nuovo record per Sarah Toscano

Sono ore di grande gioia queste per Sarah Toscano. La giovane artista infatti sabato sera ha vinto Amici 23, coronando così il suo sogno. Dopo aver alzato la coppa però la cantante ha iniziato subito a dedicarsi alla sua carriera e a partire da oggi darà il via a un lungo tour instore, durante il quale incontrerà per la prima volta i suoi fan. Contemporaneamente la canzone Sexy Magica sta continuando a scalare le classifiche e di certo è una delle più amate del momento. Mentre la Toscano si gode questo successo, qualcuno sui social ha fatto notare un dettaglio che non è passato inosservato.

Sarah infatti vincendo Amici 23 ha segnato un nuovo record nella storia del talent show. L’ex allieva di Lorella Cuccarini, che solo da qualche mese ha compiuto 18 anni, è infatti la vincitrice più giovane del programma targato Maria De Filippi. Prima di lei a detenere questo titolo era Giulia Stabile, che al momento della vittoria stava per compiere 19 anni.

In queste ore intanto Sarah Toscano sta anche rilasciando le sue prime interviste e nel corso di una chiacchierata con TvBlog ha rivelato cosa farà con il montepremi vinto, pari a 157 mila euro in gettoni d’oro. Queste le dichiarazioni della cantante: “Lo investirò nella musica, tra lezioni, vocal coach e strumenti”.

In attesa di scoprire le sue prossime mosse, Sarah si prepara al suo primo tour instore. Successivamente, per tutta l’estate, la vincitrice di Amici 23 prenderà parte a diversi festival musicali e di certo in molti attendono di incontrare la Toscano.