Zerbi striglia Holy Francisco: “Hai distrutto il brano”, la Pettinelli lancia un ultimatum

Debora Parigi | 17 Ottobre 2023

Amici 23

Nuovi guai per Holy Francisco ad Amici 23 che cerca di far ricredere i professori

Nella puntata di domenica di Amici 23 Holy Francisco è arrivato ultimo nella classifica stilata da Emma. E ha ricevuto delle critiche da Rudy Zerbi e anche dalla sua prof Anna Pettinelli. Quindi dopo la puntata lui si è un po’ sfogato con i compagni arrabbiato e deluso per tutto quello che era successo.

Nel daytime di oggi del talent abbiamo visto che Zerbi ha convocato Francesco in studio insieme agli altri suoi compagni di canto e alla Pettinelli. Qui ha mostrato un suo vecchio video di quando cantò a X Factor “Martina è una str*nza” e tutti i giudici si divertirono. Ma la sua carriera non andò avanti. Poi il video della sua canzone “Tananai” con cui è entrato ad Amici. Anche in questo caso brano divertente, tutti si sono fatti una risata, ma si è chiesto se ci possa essere un seguito.

In pratica Rudy Zerbi ha messo in dubbio la profondità di Holy Francisco, pensando che sia solo quello che abbiamo visto fino a questo momento. Così gli ha fatto fare subito un compito che in realtà è il brano che lui avrebbe voluto molto cantare in puntata, ma la sua prof non gliel’ha permesso. Parliamo di “Wake me up when September ends” dei Green Day. E, come ci si poteva aspettare, il risultato è stato abbastanza deludente. Ed è qui che Anna Pettinelli gli ha dato un ultimatum, un’ultima possibilità sul dimostrare ad Amici 23 davvero chi è.

Tornato in casetta, Holy Francisco ci è rimasto male, sentendosi un po’ abbandonato anche dalla sua professoressa. E quindi si è preoccupato riguardo la sua permanenza nella scuola. Così dopo un po’ ha deciso di convocare lui i due professori in studio (sempre insieme ai suoi compagni) e ha chiesto se poteva far sentire una cosa che aveva scritto e che era molto diversa da “Tananai”. Ha quindi cantato un inedito che parla di due giovani ragazze molto a modo che si ritrovano a una festa in cui vengono drogate e violentante. E una di loro perde anche la vita. Una canzone quindi molto profonda e dal contenuto davvero pesante e che rappresenta purtroppo una realtà troppo frequente.

Sia Rudy Zerbi che Anna Pettinelli sono rimasti molto colpiti. Rudy gli ha detto che con ciò che ha sentito ora riesce a vedere altro in lui ed è bene che prenda anche quella strada. Anna gli ha fatto capire che se ha queste cose da scrivere deve farlo e deve lavorare anche su questo.