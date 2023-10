Chi è Eva Riccobono? Età, figli e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 17 Ottobre 2023

Chi è

Supermodella molto apprezzata, conduttrice e attrice di successo Eva Riccobono in carriera è stata protagonista di diversi proteggi lavorativi di spessore. Conosciamola meglio in questa scheda conoscitiva: età, vita privata, compagno, figli e dove poterla seguire su Instagram e social.

Chi è Eva Riccobono

Nome e Cognome: Eva Riccobono

Data di nascita: 7 febbraio 1983

Luogo di nascita: Palermo

Età: 40 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 57 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: attrice e supermodella

Marito: Eva è sposata con Matteo Ceccarini

Figli: Eva ha due figli di nome Leo e Livia

Tatuaggi: Eva non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @evariccobono

Eva Riccobono età, altezza e peso

Apriamo la biografia di Eva Riccobono con i primi dati. Dov’è nata e quanti anni ha? Nata a Palermo il 7 febbraio 1983 sotto il segno dell’Acquario, la sua età è di 40 anni.

Quali sono le origini di Eva Riccobono? È di origini italiane e tedesche.

A quanto corrisponde l’altezza e il peso di Eva Riccobono? L’attrice è alta 1 metro e 80 centimetri, per un peso pari a 57 kg.

Come vedremo a seguire, è una delle supermodelle più apprezzate nel mondo della moda e ha sfilato per i più importanti brand italiani e internazionali. Da Chanel, Giorgio Armani, Dior e Yves Saint Laurent.

Vita privata

Passiamo ora alla vita privata e ai suoi genitori. Di mamma tedesca e padre italiano, Eva Riccobono è l’ultima di cinque figli. Oltre a lei un fratello. Quest’ultimo venne a mancare a 19 anni, quando lei ne aveva appena 4. Eva ha tre sorelle di nome Davina, Jessica e Sabine.

Con i suoi genitori e sorelle Eva ha un rapporto splendido. Loro le sono sempre stati accanto e l’hanno supportata nel corso della sua carriera di attrice e modella.

Chi è il compagno di Eva Riccobono? La modella è impegnata sentimentalmente con il deejay Matteo Ceccarini. I due sono convolati in matrimonio, dopo 16 anni di fidanzamento. Riescono a gestire il meglio la famiglia e la loro vita lavorativa senza troppe rinunce. Dal frutto del loro amore sono nati due figli, Leo (nato il 30 maggio 2014) e Livia (nata il 20 luglio 2020).

Oggi dove vive Eva Riccobono? L’attrice vive a Londra con la sua famiglia.

Dove seguire Eva Riccobono: Instagram e social

Per restare in contatto via social con Eva Riccobono è necessario seguirla su Instagram. Nel suo profilo la supermodella è molto seguita e ama raccontare tutto ciò che la riguarda.

Non solo scatti lavorativi, di shooting, ma anche selfie e momenti di quotidianità con la sua famiglia e non solo. Dalle immagini notiamo che ama il mare così come la montagna.

Dei bei contenuti postati citiamo anche i video in compagnia dei suoi figli nella realizzazione di dolci e non solo, così come dei bellissimi scatti con suo marito.

Carriera

Prima di intraprendere la carriera di modella, per molti anni Eva Riccobono ha giocato a pallavolo. Poi le prime sfilate all’età di 19 anni e il trasferimento a Milano dove ha firmato il primo contratto lavorativo. Nel 2002 ha debuttato come attrice professionista. Tra i suoi primi lavori citiamo il calendario di L’Oréal intitolato Forme. Gli scatti sono stati immortalati da Fabrizio Ferri.

A seguire è diventata uno dei volti più apprezzati di diversi brand, pensiamo a Dolce & Gabbana. Poi le prime sfilate importanti nella settimana della moda per brand come Valentino ed Emanuel Ungaro. Al contempo, come vedremo sotto, ha iniziato ad affacciarsi anche nel mondo della TV come conduttrice e al cinema come attrice.

E ancora copertine da Vogue a Vanity Fair e non solo! Così come l’aver posato per il Calendario Pirelli, così come per quello Lavazza. Negli anni della sua carriera la modella si è guadagnata il titolo di top model e questo gli è valso la possibilità di posare in tutte le passerelle del mondo. Tra gli altri brand pensiamo a Fendi, Chanel, Dior, Prada, Giorgio Armani, Roberto Cavalli e non solo.

Tanti i lavori prestigiosi. Negli anni 2010 pensiamo per esempio alla sfilata di beneficenza Fashion For Relief e la campagna televisiva della quale è testimonial, per Swarovski. Insomma davvero tantissmi progetti.

Tra i lavori recenti le apparizioni a Teatro Franco Parenti di Milano, poi lo spettacolo Stasera si può entrare, fuori, diretta da Andrée Ruth Shammah. Poi nel 2019 la stessa regista l’ha voluta per la tragedia Coltelli nelle galline.

Il 16 ottobre 2023 è una delle ospiti di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2.

Film e serie TV con Eva Riccobono

Grazie al suo ruolo in cinema e TV è scelta anche come madrina della 70ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Infatti in carriera Eva Riccobono è stata protagonista al cinema di diversi film. Pensiamo per esempio al ruolo in Grande, grosso e… Verdone nel 2008. Tre anni più tardi è stata protagonista de E la chiamano estate. Mentre nel 2013 di Passione sinistra e Niente può fermarci.

Proprio il primo film menzionato, che risale al 2013, le è valso un premio importante. Ha ottenuto il Ciak d’oro come Miglior attrice non protagonista per Passione sinistra.

A seguire nel 2014 è stato il turno di La vita oscena, mentre nel 2015 ha lavorato nelle pellicole Le frisa ignoranti e Io che amo solo te. La cena di Natale risale invece al 2016.

Mentre in televisione nel 2019 è andata in onda con la serie TV diretta da Luca Lucini e Ago Panini, Made in Italy .

Programmi TV con la Riccobono

Negli anni Eva Riccobono ha avuto modo di essere conduttrice di alcuni programmi televisivi. Pensiamo per esempio alla co-conduzione su Rai 1 nel 2002, in Stasera pago io… in Euro, trasmissione con Fiorello.

Tra le altre conduzioni ricordiamo anche Shot Movies su La3 e Eva su Rai 2, entrambe nel 2012.

Citiamo anche che nel 2001 Eva Riccobono è comparsa in diversi video musicali, era in Via con me dei La Crus e in Strong di Myself.

Libro

Per chi non lo sapesse la Riccobono ha anche scritto un libro sulla sua esperienza come madre. Il titolo è Mammitudine.