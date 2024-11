Giovedì 10 novembre su Canale 5 arriva una nuova puntata di Amici 24. Ma cosa è accaduto in studio? Ecco tutte le anticipazioni, gli spoiler e le news sul talent show di Maria De Filippi.

Le anticipazioni della settima puntata di Amici 24

Nuovo giovedì, nuova registrazione di Amici 24. Oggi infatti si sono tenute le riprese della settima puntata del talent show di Maria De Filippi, che vedremo in onda su Canale 5 domenica 10 novembre. Come ogni settimana, anche stavolta a fornirci le anticipazioni è Superguidatv che ha svelato tutto quello che è accaduto in studio. Andiamo dunque a scoprire tutte le news e gli spoiler sulla prossima puntata.

Ospite musicale della puntata è stata Giordana, che ha cantato il suo nuovo singolo. A giudicare le gare di canto e ballo sono stati invece Veronica Peparini, Cristiano Malgioglio ed Ermal Meta. A tornare come professionista è stata invece Giulia Stabile.

Ma cosa è accaduto nel corso delle due gare? Entriamo nel vivo delle anticipazioni e scopriamolo.

La gara di canto

Nuova gara di canto ad Amici 24. Anche questa settimana i cantanti si sono nuovamente esibiti ed è così stata stilata una classifica.

Ecco come sono andate le cose:

Chiamamifaro

Nicolo

Vybes

Senza Cri

Trigno

Diego

Luk3

Luk3 dunque è all’ultimo posto e finisce di nuovo in sfida. A Chiamamifaro, prima in classifica, viene data la possibilità di realizzare il videoclip del suo inedito.

La gara di ballo

Non è mancata ovviamente anche la gara di ballo durante la settima puntata di Amici 24.

Grazie alle anticipazioni siamo in grado di fornirvi la classifica completa. Questo quello che è accaduto:

Alessio

Daniele

Rebecca

Teodora

Alessia

Alessia dunque finisce in sfida la prossima settimana.

Le sfide di Ilan e Sienna

Nel corso della nuova puntata di Amici 24 si sono tenute anche le sfide di Ilan e Sienna.

Le cose per la ballerina tuttavia non sono andate come sperato. L’allieva di Emanuel Lo ha infatti perso la sfida ed è così stata ufficialmente eliminata dal programma. Al suo posto entra una ragazza di nome Francesca.

Ilan invece vince la sfida e rimane all’interno della scuola.

Anticipazioni Amici 24: inediti, compiti e news

Come ci svelano le anticipazioni Amici 24, nel corso della nuova puntata abbiamo anche assistito ai compiti che i prof hanno assegnato agli allievi nel corso della settimana.

A svolgere l’esercizio ricevuto da Emanuel Lo è stata Alessia, che si è esibita con una coreografia hip hop.

Quando va in onda la settima puntata di Amici 24

Vi state chiedendo quando va in onda la settima puntata di Amici 24? Andiamo a scoprirlo.

Il prossimo appuntamento con il talent show è fissato a domenica 10 novembre, naturalmente su Canale 5 alle 14.00.

Come sempre però, chi non dovesse riuscire a seguire la messa in onda televisiva, può recuperare la puntata in streaming, collegandosi al sito WittTv.it.