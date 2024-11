Dalle anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 24, in onda domenica 10 novembre, abbiamo appreso che Sienna, ballerina di Emanuel Lo, ha perso la sfida e quindi è stata eliminata.

Sienna è stata eliminata da Amici 24

Questo pomeriggio, come solitamente ogni giovedì, si è tenuta la registrazione della nuova puntata di Amici 24, la cui messa in onda è prevista per questa, domenica 10 novembre.

Dalla gara per categoria della scorsa puntata, Sienna e Ilan erano risultati ultimi nelle rispettivi classifiche di ballo e canto. A determinarle, Oriella Dorella e Noemi e Michelangelo.

I due allievi si sono preparati tutta la settimana per poter affrontare al meglio le sfide. Purtroppo, però, solo uno dei due è riuscito a tenersi stretto il proprio banco. Stiamo parlando di Ilan.

Sienna, invece, ha ballato contro una ragazza di nome Francesca, di cui ancora non sappiamo molto. Dopo averle viste danzare nelle rispettive coreografie, il giudice ha scelto di premiare la sfidante e quindi di eliminare la ballerina australiana.

Proprio nel daytime di questo pomeriggio, sono stati mostrati i suoi papabili avversari. Tutti gli allievi di danza erano abbastanza certi che la ragazza se la sarebbe cavata con chiunque la produzione avesse selezionato.

Solo Alessio, suo compagno di squadra, aveva espresso qualche dubbio su un ragazzo di hip hop, che riteneva particolarmente preparato. Alla fine non è stato scelto il giovane in questione, ma purtroppo Sienna non è riuscita lo stesso ad imporsi e tenersi la maglia di Amici 24.

Al momento quella della ballerina è solo la seconda eliminazione dell’edizione. Qualche settimana fa, la scuola di Amici 24 perdeva Alena e accoglieva Chiamamifaro, che per il momento sembra essere molto apprezzata.