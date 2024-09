Su Canale 5 è finalmente partito Amici 24! Tra i cantanti della nuova edizione c’è anche Ilan Muccino, che ha ottenuto un banco all’interno della scuola. Andiamo però a conoscere meglio il cantante e scopriamo di più sulla sua età, sulla sua vita privata e sui suoi social.

Chi è Ilan Muccino

Nome e Cognome: Ilan Muccino

Data di nascita: 2003

Luogo di nascita: Roma

Età: 21 anni

Professione: cantante e attore

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @sonoilan

Profilo Spotify: @Ilan

Ilan Muccino età, vero nome e biografia

Ci siamo! Su Canale 5 è partito Amici 24 e nel corso della prima puntata abbiamo fatto la conoscenza dei nuovi allievi. Tra i concorrenti del talent show c’è anche Ilan Muccino, che qualcuno forse già conoscerà molto bene.

Ma come si chiama Ilan di Amici 24, qual è il suo vero nome e dove è nato? Il giovane artista non ha un nome d’arte e si chiama proprio così. Il cantante è nato a Roma nel 2003 e la sua età è dunque di 21 anni. Ben presto però ha lasciato la Capitale ed è cresciuto a Ravenna. A oggi le informazioni riguardanti la sua altezza e il suo peso sono sconosciute.

Di chi è figlio Ilan Muccino e chi è suo padre? Il giovane artista è il figlio di Gabriele Muccino e della sua prima moglie Elena Majoni. Ma chi è oggi la compagna del regista? Gabriele è sposato con Angelica Russo.

Il cantante ha anche un fratello, Leonardo, nato dall’amore tra il regista e la sceneggiatrice Eugenia Di Napoli, e una sorella, Penelope, figlia della costumista Angela Russo.

Vita privata

La vita privata di Ilan Muccino è a oggi un vero mistero.

Di certo il pubblico di Canale 5 si chiede se il figlio di Gabriele Muccino abbia una fidanzata o se invece sia single.

A oggi però non conosciamo la risposta a questa domanda.

Ilan tiene infatti molto alla sua privacy e dai sui social si evince molto poco sulla sua vita privata.

Dove seguire Ilan di Amici 24: Instagram e social

Ilan Muccino ha di certo già attirato l’attenzione del web e dei social.

Ma dove possiamo seguire l’allievo di Amici 24?

Il cantante ha naturalmente un profilo Instagram attivo, tramite il quale aggiorna costantemente i fan con tutte le news più importanti sulla carriera.

Proprio a riguardo vediamo cosa sappiamo.

Carriera

Fin dalla tenera età Ilan Muccino si avvicina al mondo della musica. Nel 2021 così arriva per il cantante un’importante occasione televisiva: Sanremo Giovani.

Sanremo Giovani

Come annunciato, nel 2021 Ilan partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani. Tuttavia in questa occasione non riesce ad accedere alla fase finale.

Nello stesso periodo però entra anche nel cast del film Gli anni più belli.

Gli anni più belli

Vi chiedete quali sono i film di Ilan Muccino? Il cantante, come qualcuno saprà, è apparso nel cast de Gli anni più belli, diretto proprio da suo padre Gabriele Muccino.

Tra i protagonisti del film appaiono anche Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti.

Album e canzoni

Andiamo a scoprire alcune delle canzoni rilasciate da Ilan Muccino nel corso della sua carriera:

Luce, Acqua e sapone, Nove cicatrici e Oceano.

Ilan Muccino ad Amici 24

Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani, nel 2024 Ilan Muccino ci riprova. Partecipa così ai casting di Amici 24, arrivando fino allo step finale. Nel corso della prima puntata della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi così il figlio di Gabriele Muccino conquista a pieno Rudy Zerbi, che decide di dargli un banco all’interno della scuola.

Ilan così entra a far parte del cast del programma e nel corso delle settimane a venire dovrà tenersi stretto la sua maglia.

Gli allievi di Amici 24

Siete curiosi di sapere chi sono gli allievi di Amici 24? Andiamo a fare la loro conoscenza.

Questi i cantanti che hanno ottenuto un banco all’interno della scuola: Diego Lazzari, Luk3, TrigNo, Nicolò, Vybes, Ilan, Senza Cri e Alena.

Non mancano naturalmente anche i ballerini, che sono: Alessia, Gabriele, Sienna, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara e Rebecca.

I professori di Amici 24

Ma chi sono quest’anno i professori di Amici 24? Scopriamolo.

Tra gli insegnanti di canto troviamo anche stavolta: Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

Confermati per la cattedra di ballo ci sono invece: Emanuel Lo, Alessandra Celentano e la new entry Deborah Lettieri.

Il percorso di Ilan ad Amici 24

Il percorso di Ilan Muccino ad Amici 24 parte ufficialmente domenica 29 settembre. Nel corso della prima puntata il cantante convince Rudy Zerbi e ottiene così la tanto ambita maglia.

(IN AGGIORNAMENTO)