Antonia si è esibita sulle note di “I Say a Little Prayer” ad Amici 24 e ha ricevuto il plauso del pubblico, che le ha anche fatto una standing ovation. Ecco il video.

Standing ovation per Antonia ad Amici 24

La gara settimana di Amici 24 si è aperta con un’esibizione di ballo da parte di Alessio, che è stato giudicato in maniera abbastanza positiva da Raimondo Todaro. L’ex professore ha affermato che ha ballato bene ma gli ha anche consigliato di fare attenzione ad alcuni movimenti per renderli più fluidi e meno ‘sporchi’.

In seguito, Antonia ha fatto il suo ingresso al centro del palco per cantare ‘I Say a Little Prayer‘. Durante la performance è calato il silenzio più totale nello studio e il pubblico ha applaudito solamente alla fine. Tutti quanti si sono alzati in piedi e le hanno fatto una standing ovation, mentre Alex Britti ha affermato:

“Bravissima. Mi piace molto la naturalezza con cui prende certe note tostissime, lei fai come se stessi bevendo un bicchiere d’acqua”.

Una grandissima performance che potrebbe portarla sempre più vicina al Serale che si terrà nei prossimi mesi su Canale 5. Doti che sorprendono ancora di più i fan se si pensa che pare non abbia mai studiato canto e tutto quello che sa lo ha imparato da sola fino a oggi. Voi cosa ne pensate?