Nel corso della prossima puntata di Amici 24 assisteremo alla sfida di Chiamamifaro, che si scontrerà con una vincitrice di X Factor. Ecco cosa è accaduto.

Una vincitrice di X Factor arriva ad Amici 24

Animi movimentati nella scuola di Amici 24. In questi giorni infatti all’interno del talent show di Maria De Filippi è accaduto la qualunque e solo ieri pomeriggio si è svolta la registrazione della prossima puntata del pomeridiano, che andrà in onda su Canale 5 domenica 17 novembre. In queste ore dunque in rete sono emerse le anticipazioni su quanto accadrà in studio e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Vi invitiamo tuttavia a interrompere immediatamente la lettura qualora non voleste spoiler.

Come ha riportato Superguidatv, nel corso della puntata Rudy Zerbi ha deciso di sostituire il suo allievo Diego, che tuttavia non è stato eliminato dalla scuola. Il cantante infatti potrebbe entrare nella squadra di Lorella Cuccarini o di Anna Pettinelli. Non sono mancate anche le sfide di Luk3 e Alessia, che hanno entrambi vinto contro i loro avversari.

Ad affrontare una sfida, per volere della Pettinelli, è stata anche Chiamamifaro. A sorpresa così ad arrivare ad Amici 24, per scontrarsi con la cantante, è stata una vincitrice di X Factor. Parliamo di Sofia Tornambene, oggi conosciuta con il nome d’arte Kimono, che solo nel 2019 ha vinto il talent show di Sky.

Tuttavia a vincere la sfida, giudicata da Carlo Di Francesco, è stata proprio Chiamamifaro, che ha così riottenuto la sua maglia e potrà proseguire il suo percorso all’interno della scuola. Domenica intanto ad attendere il pubblico ci saranno tante altre emozioni. Vi ricordiamo dunque l’appuntamento con la prossima puntata con il talent show di Maria De Filippi, prevista per il 17 novembre, come sempre su Canale 5 alle ore 14.00.