In queste ore Tommaso Franchi sembrerebbe aver riportato in casa alcune informazioni sul mondo esterno. Maria Vittoria Minghetti nel mentre fa una rivelazione sull’idraulico che non è sfuggita agli occhi sempre attenti del web.

La rivelazione di Maria Vittoria Minghetti

La scorsa settimana, come abbiamo visto, Tommaso Franchi ha avuto la possibilità di volare a Madrid per entrare nella casa del Gran Hermano. Dopo questa bellissima esperienza, lunedì sera l’idraulico ha fatto ritorno in Italia dove ha riabbracciato i suoi compagni, dichiarandosi anche a Maria Vittoria Minghetti. Nelle ore seguenti tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato che sta alimentando la discussione sui social. Pare infatti che, nei momenti in cui si trovava fuori dalla casa e lontano dalle telecamere, Tommaso abbia ottenuto diverse informazioni sul mondo esterno e che le abbia riportate ai concorrenti del Grande Fratello.

Ma non solo. A intervenire sono stati anche gli autori del Grande Fratello e così in rete i più si sono convinti che per l’idraulico potrebbero esserci delle gravi conseguenze. C’è infatti chi parla di possibile squalifica e il pubblico dunque attende con ansia di scoprire cosa succederà martedì sera nel corso della nuova diretta.

Mentre attendiamo di capirlo, a non sfuggire agli occhi dei fan del programma è stato anche un gesto di Maria Vittoria Minghetti, che sembrerebbe aver confermato a Luca Calvani il fatto che Tommaso Franchi abbia avuto modo di avere diverse informazioni sull’esterno. La gieffina ha infatti affermato: “Hai capito la cosa di Tommaso? ha visto tutto praticamente”.

il video di mariavittoria dove dice a luca che tommaso fuori ha potuto vedere tutto pic.twitter.com/IEU3Ae3Qxl — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) November 14, 2024

Il video con la rivelazione di Maria Vittoria ha fatto in breve il giro del web e i fan si stanno già chiedendo cosa succederà martedì sera nel corso della prossima puntata del Grande Fratello. Tommaso potrebbe ricevere davvero una punizione per via di quanto accaduto? Non resta che attendere per scoprirlo.