Si è da poco conclusa la registrazione della nuova puntata di Amici 24, che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 17 novembre. Andiamo dunque a scoprire le anticipazioni e vediamo cosa è accaduto in studio grazie agli spoiler e alle news sul talent show.

Le anticipazioni dell’ottava puntata di Amici 24

Anche oggi c’è stata la registrazione di una nuova puntata di Amici 24, l’ottava di questa edizione, che andrà in onda su Canale 5 domenica 17 novembre. In questi minuti, come ogni settimana, Superguidatv ha rilasciato le anticipazioni e ci ha svelato quello che è accaduto in studio. Entriamo dunque nel vivo degli spoiler e andiamo a scoprire come sta proseguendo il percorso dei cantanti e dei ballerini.

Ospite musicale è stato Mida, tornato per presentare il suo nuovo singolo, intitolato Morire per te. A giudicare le varie gare sono stati invece Carlo Verdone, Tananai e Irma Di Paola.

Anche questa settimana si sono svolte le gare di canto e di ballo. Ma cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo.

La gara di canto

Le anticipazioni di Amici 24 ci svelano cosa è successo in studio durante la gara di canto.

Anche questa settimana gli allievi si sono esibiti e questa è stata la classifica definitiva:

Nicolò

Antonia (che prende il posto di Diego)

Senza Cri

Diego

Ilan

TrigNO

Vybes

A finire in sfida la prossima settimana è dunque Vybes.

La gara di ballo

Non è mancata anche la gara di ballo nel corso della nuova puntata di Amici 24.

Ecco come se la sono cavata i ballerini:

Francesca

Alessio

Teodora

Alessia

Rebecca

A finire in sfida è dunque Rebecca.

Le sfide di Luk3, Alessia e Chiamamifaro

Durante l’ottava puntata di Amici 24 si sono svolte anche le sfide di Luk3, Alessia e di Chiamamifaro.

Sia i due cantanti che la ballerina sono riusciti a vincere e sono così rimasti all’interno della scuola.

Anticipazioni Amici 24: inediti, compiti e news

Ma che altro è accaduto nel corso della nuova puntata di Amici 24? Scopriamo come proseguono le anticipazioni.

Stando alle news emerse, a seguito di quanto accaduto in settimana, Rudy Zerbi ha deciso ufficialmente di sostituire il suo allievo Diego con una cantante di nome Antonia. Lazzari tuttavia non è stato eliminato ed potrebbe dunque entrare o nel team di Lorella Cuccarini o in quello di Anna Pettinelli.

Emanuel Lo ha invece deciso di affidare la nuova allieva Francesca, che la scorsa settimana è entrata a far parte della scuola, a Deborah Lettieri. Il coreografo infatti non sapeva come lavorare al meglio con la ballerina e l’ha così lasciata alla sua collega.

In studio non sono mancati anche i colpi di scena. Alessandra Celentano ha infatti deciso di sospendere la maglia ai suoi allievi Alessia, Daniele e Chiara. I tre ballerini sono risultati essere impreparati all’interrogazione orale e hanno riso facendola arrabbiare. A quel punto l’insegnante ha scelto di sospendere momentaneamente le loro maglie. Sia Daniele che Chiara dunque non erano in studio, mentre Alessia era presente dovendo affrontare la sfida.

Come sappiamo grazie agli spoiler della puntata, in studio c’è stata anche una gara di improvvisazione, che è stata affrontata da Rebecca, Alessia e Alessio.

Quando va in onda l’ottava puntata di Amici 24

Dopo aver letto tutte le anticipazioni, andiamo a scoprire quando va in onda l’ottava puntata di Amici 24.

Come vi abbiamo già svelato, il prossimo appuntamento con il talent show è previsto su Canale 5 domenica 17 novembre, naturalmente alle ore 14.00.

Anche stavolta però tutti i fan che non fossero in grado di seguire la puntata in tv, potranno sfruttare lo streaming. Basterà infatti collegarsi al sito di WittyTv per recuperare tutti i contenuti di questa edizione.