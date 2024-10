Non scorre buon sangue tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Le due prof sono in guerra aperta, ma le loro azioni hanno avuto delle conseguenze: le allieve hanno iniziato a litigare tra loro. Ecco cosa è successo nel daytime di Amici 24 di oggi.

Lo scontro a distanza di Celentano e Lettieri porta il litigio tra le ballerini di Amici 24

Sin dalla prima puntata di Amici 24 abbiamo visto che non c’è molta affinità nel modo di pensare la danza tra Alessandra Celentano e la nuova arrivata Deborah Lettieri. Le due prof hanno metodi di insegnamento completamente diversi e anche gusti che sembrano totalmente opposti. Insomma il loro approccio in questa disciplina è decisamente differente.

Nel daytime di ieri la Celentano ha convocato le ballerine (i due ragazzi hanno dei problemi fisici) per fare delle verifiche. Le ha messe alla prova in quattro stili diversi e ha dato a ciascuna un voto arrivando poi a una media. Sono volati voti molto bassi che hanno messo in difficoltà alcune di loro.

Nel daytime di oggi di Amici 24 è stata invece la Lettieri a convocare le ballerine per un’altra verifica in risposta a quella della collega. E ha usato un metodo totalmente diverso. E sono venuti fuori risultati e voti molto diversi. Questa cosa subito non è piaciuta ad Alessia e Chiara (allieve della Celentano) che si sono lamentate.

Successivamente c’è stato uno scambio di opinioni anche tra Alessia e la prof Lettieri che con il suo discorso sembra aver voluto far capire alle allieve che non esiste un parere assoluto, una classifica assoluta, perché ognuno ha il suo metodo di giudizio e ogni allievo ha delle caratteristiche che possono venire fuori o no in base alla coreografia.

Comunque questo botta e risposta distanza tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri ha portato poi a una specie di malesse all’interno della scuola tra le ballerine. Infatti una volta tornare in sala relax hanno un po’ discusso. Alessia e Chiara hanno difeso la loro prof Celentano. Mentre Rebecca e Teodora hanno preso le parti della loro prof Lettieri.

Che all’interno della scuola siano iniziate le prime antipatie tra allievi? Può darsi visto che non è nemmeno la prima volta che Alessia e Rebecca discutono.