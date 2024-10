Dopo la fine della loro relazione e dopo Temptation Island, Alfonso ha rivisto Federica nello studio di Uomini e Donne e si è commosso nel vedere entrare la sua ex fidanzata.

Alfonso rivede Federica dopo Temptation Island

Oggi su Canale 5 sta andando in onda uno speciale su alcune coppie di Temptation Island, che si sono ritrovate nello studio di Uomini e Donne per un confronto. Dopo Alfred e Anna così è stata la volta di Alfonso e Federica. I due, pur avendo lasciando la Sardegna insieme, un mese dopo la fine delle registrazioni hanno interrotto la loro relazione. A volere la separazione è stata proprio Federica, che una volta a casa ha capito di non essere più innamorata del suo fidanzato. Ma non solo. La ragazza ha anche raccontato di aver iniziato a frequentare il single Stefano, conosciuto proprio all’interno del villaggio.

Oggi così Alfonso e Federica si sono rivisti per la prima volta dopo diverse settimane e l’ex volto di Temptation Island nel vedere entrare la sua ex compagna in studio si è commosso fino alle lacrime. Poco dopo così i due hanno iniziato ad avere un chiarimento e Federica ha spiegato cosa è accaduto dopo aver lasciato il reality show. In merito ha così affermato:

“Era una cosa che avevo già dentro prima di Temptation. Non è che sono pazza. Quando c’era qualche discussione noi non andavamo mai avanti. Tante cose si sono accumulate dentro di me. Sono arrivata al limite. Io ho scoperto me stessa, sono riuscita a stare da sola. La mia vita prima dipendeva da lui”.

Federica fa il suo ingresso nello studio di #UominieDonne, e Alfonso… #TemptationIsland pic.twitter.com/DFhOGgSGaE — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 23, 2024

Federica ha anche spiegato di aver accettato di uscire da Temptation Island con Alfonso in quanto al momento del falò era ancora confusa e rivedere il suo compagno dopo giorni di lontananza le ha suscitato diverse emozioni. Una volta tornata a casa però la giovane donna ha metabolizzato il tutto e ha deciso di mettere un punto alla sua relazione.