Uno “scherzo educativo” fatto da Ilan a Trigno si è trasformato in un litigio molto acceso che ha coinvolto anche altri allievi. Tutto è partito da una padella non pulita correttamente che ha suscitato un po’ di tensione in casetta. Vediamo tutto quello che è successo.

Il litigio ad Amici 24 per uno scherzo di Ilan a Trigno

Un litgio potrebbe scoppiare in qualsiasi momento nella casetta di Amici 24 anche per motivi davvero futili. E così è stato nel daytime che abbiamo visto oggi in onda. Cosa è successo? In pratica Trigno dal giorno prima non aveva pulito bene una padella che era rimasta quindi incrostata. Gli è stato fatto notare da Chiara che lo ha invitato a pulirla bene, ma lui non l’ha fatto. Ilan, quindi, è andato a cucinare e a trovato la padella in quelle condizioni, scoprendo cosa era successo si è un po’ innervosito.

A questo punto ha deciso di fare un’azione che lui ha definito “scherzo educatico” per cercare di aprire una discussione e risolvere la situazione. Prima si è cucinato del salmone in quella padella. L’ha un po’ sciacquata e poi ha fatto lo scherzo al compagno di stanza mettendogli la padella nel letto le cui lenzuola hanno iniziato a puzzare di pesce. Poi ha chiesto ai compagni di venirgli dietro quando l’allievo della Pettinelli si sarebbe arrabbiato e parecchio. Alcuni allievi di Amici 24, però, non sono stati concordi sul mettere la padella nel letto, trovandola una scelta inutile e che poteva portare solo a litigi e non a un vero confronto.

E così è stato. Trigno è tornato in casetta, ha trovato la padella e si è un po’ arrabbiato. Poi ha scoperto che era stato Ilan e allora si è innervosito, perché la predica arrivava da una persona che comunque è al suo stesso livello nelle faccende di casa. Tra l’altro una parte degli altri allievi hanno subito detto che non erano d’accordo con questa idea di Ilan.

Così, dopo la discussione tra Ilan e Trigno ad Amici 24 è scoppiato un altro litigio: tra Ilan e Nicolò. Nicolò ha espresso al compagno il suo punto di vista sulla scherzo della padella, trovandolo appunto senza senso. A quel punto l’allievo di Rudy Zerbi si è alterato e da lì sono venute fuori situazioni che risalgono a mesi fa. A quanto pare i due cantanti non hanno mai realmente legato, ma il motivo non è ben chiaro.

Comunque alla fine, grazie anche all’aiuto di Vybes, Ilan e Trigno hanno fatto pace e si sono chiariti.