Viaggio di famiglia per Chiara Ferragni che è andata in Lapponia per mostrare ai figli il villaggio di Babbo Natale

In vista del Natale Chiara Ferragni ha organizzato un bellissimo viaggio in Lapponnia ovviamente in compagnia dei suoi due figli. L’influencer ha infatti portato i bambini al villaggio di Babbo Natale per incontrarlo. Ecco alcune foto di questa esperienza magica.

L’incontro di Chiara Ferragni e dei suoi figli con Babbo Natale

Manca meno di un mese a Natale e il mondo si prepara a festeggiare questo giorno tanto atteso e molto magico. Per l’occasione Chiara Ferragni ha voluto fare un bel regalo ai suoi figli Leone e Vittoria e ha organizzato un viaggio di famiglia in Lapponia. Destinazione precisa? Il villaggio di Babbo Natale.

In Finlandia infatti c’è un luogo che è stato trasformato nel villaggio di Babbo Natale preso d’assalto nel periodo natalizio da intere famiglie con bambini che incontrano Santa Klaus per chiedergli ciò che più desiderano e scattare anche delle belle foto.

Chiara Ferragni ha quindi voluto fare questo regalo particolare ai suoi figli e ha raggiunto la Finlandia insieme a sua madre, le sorelle Valentina e Francesca e il bambino di quest’ultima. Il momento è stato condiviso anche con i follower e ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram.

Dagli scatti che vediamo, è sembrato un viaggio di sole donne e bambini, nessun marito o compagno. Tra l’altro la Ferragni ha attualmente un nuovo fidanzato dopo la rottura con Fedez. Si tratta di Giovanni Tronchetti Provera, col quale è stata anche paparazzata. Ma lei non ha mostrato niente di questa storia sui suoi profili social, come a voler tenere protetta questa relazione. Proprio alcuni giorni fa ha fatto un bilancio del suo 2024 con un lungo post:

“Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di sé stessi e imparare a fare spazio all’amore vero. Quest’anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia”.