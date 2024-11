Federica Pellegrini lasciata sola da Angelo Madonia in sala delle stelle per ben due ore: spunta il video inedito

A seguito dell’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle, in queste ore è spuntato un video inedito risalente alla scorsa puntata del talent show, nel quale vediamo Federica Pellegrini lasciata sola dal maestro in sala delle stelle.

Il video inedito con Federica Pellegrini

Pochi giorni fa è arrivata notizia dell’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle. Il maestro, partner di ballo di Federica Pellegrini, a causa di alcune divergenze professionali ha deciso di abbandonare il talent show di Rai 1 e al suo posto, in occasione delle ultime tre puntate arriverà Samuel Peron. Il ballerino nel mentre ha già rotto il silenzio a seguito di quanto accaduto e ha dato naturalmente la sua versione dei fatti. In queste ore intanto è accaduto qualcosa di inaspettato, che sta facendo discutere i fan della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Sui RaiPlay è arrivata una nuova puntata di Ballando Segreto, in cui vengono mostrati momenti inediti dal dietro le quinte della scorsa diretta. Ad attirare l’attenzione del web è stato così un video di Federica, che per ben due ore è stata lasciata sola da Angelo nella sala delle stelle. La clip naturalmente ha fatto in breve il giro dei social e gli utenti a quel punto hanno lanciato alcune critiche al maestro.

i maestri di ballando dovrebbero valorizzare i propri concorrenti e stargli accanto, madonia invece ha lasciato la pellegrini da sola in sala delle stelle praticamente tutto il tempo: per come la vedo io samuel peron è una benedizione per federica#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/Mswt6KyXZB — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) November 29, 2024

Nel mentre Federica Pellegrini è stata raggiunta da Striscia La Notizia e per la prima volta ha commentato l’addio di Angelo Madonia a Ballando. La campionessa ha così affermato: “Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”.

In più, commentando alcuni atteggiamenti di Angelo, Federica ha aggiunto: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare Sonia Bruganelli. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro”.