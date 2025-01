È scoppiato un forte scontro tra Luk3 e Alessia nel daytime di Amici 24 trasmesso su Canale 5 oggi, tra fraintendimenti, urla e lacrime. Ecco cos’è successo.

La lite furiosa tra Luk3 e Alessia

Durante il daily di Amici 24 andato in onda oggi, Luk3 e Alessia sono stati protagonisti di un acceso scontro nato da un fraintendimento. Tutto è iniziato con uno sfogo di Deddè, che ha accusato alcuni in casa di adottare comportamenti costruiti per attirare l’attenzione.

Il video dello sfogo è stato mostrato a tutti i concorrenti e Deddè ha provato a chiarire le sue parole, spiegando che si riferiva a chi piange troppo. Ha poi fatto il nome di Mollenbeck, il quale si è immediatamente risentito, ritenendo di avere motivi validi per il suo stato d’animo, soprattutto considerando che da diverse puntate non riesce a convincere i giudici.

A quel punto, alcuni hanno ipotizzato che Deddè avesse nominato Mollenbeck solo per comodità, mentre in realtà avrebbe potuto riferirsi a qualcun altro. Luk3 si è sentito chiamato in causa e ha cercato di spiegare le sue ragioni, affermando di aver avuto buoni motivi per la crisi della scorsa settimana.

Alessia, in particolare, è intervenuta ribadendo che probabilmente Deddè non si riferiva davvero a Mollenbeck, ma piuttosto a Luk3. Quest’ultimo, però, ha interpretato male le parole della ballerina di latino, credendo che lei stessa stesse insinuando che il suo malessere non fosse giustificato.

Sentendosi tradito da Alessia, con cui si era più volte confidato, Luk3 ha reagito con rabbia. Nonostante Alessia, insieme a Chiamamifaro e ad altri compagni, cercasse di fargli capire che aveva frainteso, Luk3 non ha voluto sentire ragioni.

Il confronto si è fatto sempre più acceso, fino a sfociare in una lite tra urla e lacrime. Fortunatamente, poco dopo, Luk3 ha raggiunto Alessia per chiarire la situazione. Il cantante si è scusato con lei, riportando la pace tra i due e mettendo fine a una discussione nata da un semplice malinteso.