Tanti colpi di scena nella registrazione di Amici 24 avvenuta il 31 gennaio di cui abbiamo le anticipazioni. Oltre ad essere stata assegnata la prima maglia del Serale, putroppo dobbiamo anche segnalare un’eliminazione tra la classe di quest’anno. Vediamo tutto quello che è successo.

Nuova eliminazione e nuovi ingressi ad Amici 24 prima del Serale

Non c’è pace per gli allievi di Amici 24 anche se manca poco al Serale. Infatti ogni settimana un cantante e un ballerino devono affrontare una sfida essendo arrivati ultimi in classifica nella puntata precedente. E nella puntata registrata oggi di Amici 24 c’erano le sfide di Nicolò (per i cantanti) e Giorgia (per i ballerini).

Parlando del ballo, come rivelano le anticipazioni di Amici 24 riportate da Superguida TV, si è vista la sfida dell’allieva di Emanuel Lo. La ballerina si è scontrata con una ragazza che si chiama Asia. La sfida purtroppo ha visto l’allieva perdere e quindi Giorgia è stata eliminata. Al suo posto, come allieva di Emanuel Lo, è entrata di conseguenza Asia.

Non c’è proprio piace per la squadra di Emanuel Lo che lo ha visto perdere il suo allievo migliore, Alessio, per un brutto infortunio. Aveva avuto Francesca in squadra dopo una sfida, ma ha preferito affidarla a una delle sue colleghe. Adesso è arrivata una nuova eliminazione a un poco più di un mese dal Serale. Il prof, tra l’altro, ha chiesto un banco (essedo con un solo allievo) e quindi nella scuola è entrato un nuovo ballerino che si chiama Francesco.

Come vi abbiamo già anticipato, nella registrazione di oggi di Amici 24 c‘è stata anche l’assegnazione della prima maglia del Serale. A conquistarla è stato Nicolò per volere della sua prof Anna Pettinelli. Il cantante, infatti, dopo aver vinto la sfida si è visto consegnare l’ambita maglia dorata.