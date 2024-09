Le anticipazioni di Amici 24 riportano che le ex allieve Nahaze e Kia non erano presenti durante la registrazione della prima puntata

Questo pomeriggio si è tenuta la registrazione della prima puntata di Amici 24, durante la quale si è formata la nuova classe: grandi assenti le cantanti Nahaze e Kia.

La nuova edizione di Amici è ad un passo dall’esordio. Poco fa si è conclusa la prima registrazione e sono già uscite le anticipazioni, che riportano i nomi dei nuovi allievi.

A rilasciare le prime informazioni è stato SuperGuidaTV, che ha decisamente spiazzato con una notizia che i fan del talent show non si aspettavano.

Stando a quanto da loro riportato, durante la registrazione di oggi non erano presenti né Nahaze, né Kia. Stiamo parlando delle due cantanti, entrate in corsa l’anno passato, arrivate ad un passo dal serale.

Come molti di voi ricorderanno, le rispettive insegnanti, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, avevano deciso di non portarle alla fase finale del programma.

Dal momento, però, che le avevano fatte entrare nella scuola già verso la fine del pomeridiano, le prof avevano deciso di non bruciare i loro percorsi mandandole semplicemente a casa.

Avevano, dunque, offerto a Nahaze e Kia la possibilità di ripresentarsi quest’anno, per Amici 24. Sembrava una buona soluzione per entrambe ed infatti gli spettatori più fedeli si aspettavano di rivederle in quello studio.

A quanto pare, però, durante la prima puntata non ci saranno. Questo fatto non lascia esattamente ben sperare, dal momento che gli ammessi devono essere presenti per la formazione della classe.

Capiremo forse più avanti cos’è successo, se per qualche motivo le due hanno preferito prendere un’altra strada, oppure se alla fine non sono riuscite a superare tutti i provini.

La prima puntata di Amici 24 va in onda domenica 29 settembre su Canale 5, a partire dalle ore 14.00.