Oggi si è tenuta la registrazione della prima puntata di Amici 24, durante la quale abbiamo scoperto la formazione della nuova classe. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a scoprire le anticipazioni, le news e gli spoiler.

Le anticipazioni di Amici 24

Finalmente ci siamo! Domenica 29 settembre su Canale 5 parte ufficialmente Amici 24. Tutto è pronto per il ritorno del talent show di Maria De Filippi e proprio oggi dagli studi Elios si è svolta la registrazione della prima puntata. Ma cosa è accaduto in studio e da chi è composta la nuova classe? Andiamo a scoprire le anticipazioni, come sempre fornite gentilmente dagli amici di Amici News, in collaborazione con Superguidatv.

Come si legge il cast di professori è stato confermato. A fare il loro ritorno sono infatti Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Raimondo Todaro, come aveva già annunciato a Verissimo, ha lasciato definitivamente la trasmissione e al suo posto è arrivata Deborah Lettieri.

Tanti gli ospiti che hanno accolto i nuovi allievi. Ad arrivare in studio sono stati infatti Sarah Toscano, che è entrata con la coppa e ha presentato il suo nuovo singolo, Mahmood, Cristiano Malgioglio, Angelina Mango e Olly, Francesca Fagnani, Ilenia Pastorelli e Marco Bocci. Giulia Stabile era in collegamento da Londra per il momento Oreo.

Ma di chi è formata dunque la nuova classe? Andiamo a scoprire tutti gli spoiler.

La nuova classe di canto

Come ci svelano le anticipazioni di Amici 24, 16 sono gli allievi che per il momento hanno ottenuto una maglia. Andiamo a scoprire da chi è formata la classe di canto e i profili Instagram dei ragazzi. A conquistare un banco sono stati:

Diego Lazzari , noto tiktoker scelto da Rudy

, noto tiktoker scelto da Luk3 , voluto sia dalla Pettinelli che dalla Cuccarini

, voluto sia dalla che dalla TrigNo , voluto da Anna

, voluto da Nicolò , scelto da Anna dopo che Rudy ha abbassato la leva

, scelto da dopo che ha abbassato la leva Vybes , voluto da Rudy . Anna abbassa la leva

, voluto da . abbassa la leva Ilan , conteso tra Zerbi e la Pettinelli

, conteso tra e la Senza Cri , conquista sia Lorella che Anna

, conquista sia che Alena, presa da Zerbi dopo che la Pettinelli abbassa la leva

Ma andiamo invece a scoprire gli allievi di ballo della nuova edizione.

La classe di ballo di Amici 24

Grazie alle anticipazioni e agli spoiler giunti, siamo in grado di presentarvi anche la classe di ballo di Amici 24. Questi gli allievi che hanno ottenuto la maglia, con i loro rispettivi profili Instagram:

Alessia , ballerina latino-americana scelta da Alessandra Celentano dopo che Emanuel Lo abbassa la leva

, ballerina latino-americana scelta da dopo che abbassa la leva Gabriele , voluto da Deborah , che rialza la leva dopo che Emanuel l’ha abbassata

, voluto da , che rialza la leva dopo che l’ha abbassata Sienna , scelta da Emanuel

, scelta da Alessio , voluto da Emanuel

, voluto da Daniele , entra nella squadra della Celentano

, entra nella squadra della Teodora , allieva di Deborah

, allieva di Chiara , scelta dalla Celentano , mentre Emanuel abbassa la leva

, scelta dalla , mentre Emanuel abbassa la leva Rebecca, voluta da Deborah. Alessandra abbassa la leva

Questi dunque i 16 allievi che formano la nuova classe.

Quando va in onda Amici 24

Il pomeridiano di Amici 24 va in onda su Canale 5 a partire da domenica 29 settembre, come sempre alle 14.00. Chi non riuscisse a seguire le puntate in tv può recuperarle in streaming su WittyTv.