A quanto pare, Nahaze, la cantante di Amici esclusa dallo scorso serale, si è ripresentata, come concessole, per la nuova edizione, la 24, ma non è stata presa.

Nahaze si è ripresentata ai casting di Amici 24, ma…

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato le anticipazioni sulla prima puntata di Amici 24, da cui emergeva l’assenza in studio di Nahaze e Kia. Parliamo delle due cantanti che la scorsa edizione sono state escluse dal serale, con la promessa di potersi ripresentare quest’anno.

Effettivamente, poi, domenica pomeriggio, quando è andato in onda il primo appuntamento con il talent di Maria De Filippi, le ragazze non erano presenti. Nessuno ne ha fatto parola.

Come forse ricorderete, entrambe erano entrate nella scuola nel mese di gennaio, quindi decisamente a programma inoltrato.

Quando è stato il momento di consegnare le maglie, le loro insegnanti, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, ha preso la decisione di interrompere il loro percorso. Le prof di canto hanno, però, offerto ad entrambe la possibilità di tornare quest’anno e rifare i provini.

Cos’è successo, quindi? Gli spettatori si sono interessati alla vicenda. Qualcuno, infatti, ha contattato in DM su Instagram Nahaze per avere delucidazioni.

Dando per scontato che fosse stata proprio lei a non tornare per una seconda possibilità, le è stato chiesto perché. A quel punto la ragazza ha rivelato di essersi in realtà ripresentata ai casting di Amici 24. Quindi, semplicemente, non è stata presa.

Non avendo ulteriori spiegazioni da fornire, Nahaze si è limitata a dire di volersi impegnare il triplo fuori dalla scuola per continuare ad inseguire il suo sogno di diventare una cantante.