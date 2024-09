Oggi 26 settembre va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Ecco anticipazioni e news sul GF e cosa ci attenderà stasera! Siete pronti?

Anticipazioni Grande Fratello puntata oggi 30 settembre

Nuova settimana e nuova puntata del Grande Fratello in programma stasera su Canale 5. Quali sono le anticipazioni del GF del 30 settembre? Ve le sveliamo subito!

Dopo l’uscita momentanea dalla Casa per ricevere una onorificenza importante, Clarissa è tornata oggi dai suoi compagni. Magari ne sapremo qualcosa di più in puntata.

Non mancano però gli intrighi amorosi! Inaspettatamente infatti Jessica ha ammesso di essere interessata a Giglio. Lui però la vede solo come un’amica o c’è dell’altro non detto? Peraltro il ragazzo pare possa essere incuriosito da Yulia, a cui è molto vicino negli ultimi giorni, tanto da suscitare la gelosia della Morlacchi! Giglio però ha ribadito di volere bene a Jessica, ma non nel modo in cui pensa lei. Due di picche!

Vedremo se verrà a galla la conversazione in cui Lorenzo consigliava a Giglio di avvicinarsi a Jessica perché “forte” al televoto. In questo caso come reagiranno le parti coinvolte?

Complicità tra Helena e Lorenzo, i due sono sempre molto vicini e si sono a lungo raccontati tra loro. Vicini anche Shaila e Javier, nonostante qualche battibecco. E a proposito di liti, Helena in Casa pare essersi attirata l’antipatia di alcuni, così come Maria Vittoria. E stasera se ne potrebbe parlare ancora.

News ultim’ora concorrenti: le anticipazioni del Grande Fratello

Ultim’ora e news di oggi prevedono che nella puntata di questa sera non mancherà anche qualche sorpresa. Sembrerebbe che Shaila riceverà un saluto da parte di sua mamma Luisa, che le farà visita.

Questo momento probabilmente potrebbe portare la signora a rispondere anche alle varie critiche su sua figlia.

Potrebbe esserci anche per Helena, la quale dovrebbe raccontare meglio il suo passato difficile trascorso nelle favelas brasiliane.

Poi spazio alle consuete nomination e risultato del televoto, che decreterà il primo candidato all’eliminazione.

Anticipazioni del Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Cosa dicono invece i sondaggi e le percentuali del Grande Fratello? Stando al sondaggio di Reality House, la più votata e dunque certamente salva, sarà Shaila con il 34% di voti. Alle sue spalle Iago al 28%, seguito da Helena al 25% e infine al 13%, Amanda.

Se così dovesse essere, ma ci sarà da attendere stasera, Amanda potrebbe essere fortemente a rischio.

Il Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Stasera a che ora va in onda il Grande Fratello? La puntata è prevista per le 21:30 su Canale 5.

Vedremo poi se l’appuntamento di giovedì sarà riconfermato o cambierà qualcosa nella programmazione, come si era vociferato nei giorni scorsi.

Quanto durerà il Grande Fratello? La messa in onda dovrebbe essere prevista per alcuni mesi, come avvenuto nelle precedenti edizioni.

Grande Fratello dove e quando va in onda

Dove e quando va in onda il Grande Fratello di preciso? Al momento lo vedremo in prima serata ai giorni indicati su Canale 5.

Presente anche la diretta in contemporanea (o quella h24) su Mediaset Extra (al canale 55) o su Mediaset Infinity e sul sito del GF.

Tra gli altri collegamenti dal lunedì al venerdì alle ore 13:30 e la domenica a a 00.30 su La5. Da oggi, sempre nel medesimo canale, appuntamento alle 19:40 con #GFdaily. Dal confessionale Rebecca Staffelli racconterà i segreti della Casa.

Ricordiamo ovviamente che il daytime dovrebbe continuare ad andare in onda ai seguenti orari: alle 10:55 e 13:40 dal lunedì al venerdì su Canale 5. Poi su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 12:15 e alle 18:15.

Chi è il conduttore del GF e i suoi opinionisti

A chi si chiede chi conduce quest’anno il Grande Fratello, ricordiamo che la trasmissione vede alla guida, ancora una volta, Alfonso Signorini.

E gli opinionisti di questa nuova edizione chi sono? Confermata la presenza di Cesara Buonamici e il nuovo arrivo di Beatrice Luzzi. Inviata social è ancora una volta Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF chi sono

La lista completa con tutti i concorrenti del GF. Tra gli uomini ricordiamo la presenza di:

Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino, Javier Martinez e Tommaso Franchi.

Nell’elenco delle donne della Casa: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi.