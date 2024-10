Durante la nuova puntata di Amici 24, Nicolò ha eseguito il compito ricevuto da Rudy Zerbi in settimana. Il cantante tuttavia non ha convinto il prof ed è così scoppiata la lite con Anna Pettinelli.

Scoppia la lite ad Amici 24

Nonostante Amici 24 sia iniziato solamente due settimane fa, all’interno della scuola non sono mancati già diversi compiti per alcuni degli allievi. Proprio questa settimana ad assegnare un esercizio a Nicolò è stato Rudy Zerbi, che ha chiesto all’allievo di Anna Pettinelli di esibirsi sulle note di Abissale di Tananai. Oggi così, nel corso della nuova puntata del talent show, il giovane artista ha eseguito la prova. Tuttavia non è tardato ad arrivare il commento del prof che, ritenendo il compito insufficiente, ha affermato: “Cerco di farti capire che la tecnica non può compensare il fatto che uno dia un’emozione. Il pezzo oggi ti ha sopraffatto”.

A quel punto a intervenire è stata prontamente Anna e così tra i due insegnanti è scoppiata la lite. Zerbi ha infatti sbottato aggiungendo: “Hai un alunno intelligente. Cerca di capire che è più maturo di te. Devi essere educata come lui”. A prendere parola è stata anche Lorella Cuccarini, che si è trovata in parte d’accordo con Rudy. Entrambi gli insegnanti tuttavia non hanno messo in discussione il talento di Nicolò e gli hanno dato alcuni consigli per migliorare.

Quando però Anna Pettinelli ha fatto notare come il suo allievo sia risultato primo nella gara cover ad Amici 24, Lorella ha ripreso parola per aggiungere: “È inutile che fai la spavalda, non puoi fare affidamento solo sul fatto che lui sia primo in classifica”. Pronta la replica di Anna, che ha affermato che Nicolò “canta come un Dio pagano” e gli ha così ridato la maglia.

A quel punto a intervenire è stato anche il cantante, che nonostante l’insufficienza ricevuta ha voluto ringraziare per Zerbi per il compito.