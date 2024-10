E se la Rai mettesse delle telecamere nella sala delle stelle per regalarci una diretta nella diretta di Ballando con le stelle? Il popolo del web chiede anche un daytime, un po’ come accade per Amici, a gran voce e noi non potremmo che essere d’accordo.

Un daytime per Ballando con le stelle

È innegabile che Ballando con le stelle sia uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Milly Carlucci, in questi ultimi 20 anni, è riuscita a creare una trasmissione coinvolgente, divertente e appassionante. Non solo per quanto riguarda le esibizioni di ballo che, puntata dopo puntata, mettono alla prova i concorrenti Vip portandoli sempre più vicini alla vittoria o all’eliminazione.

Ma anche per i commenti pungenti dei giurati, ne sono un esempio quelli di Selvaggia Lucarelli, e per quello che succede nella ‘sala delle stelle’. Si tratta del luogo in cui i ballerini attendono il loro turno per scendere in pista e nel mentre giudicano a loro volta le performance dei colleghi. Tra battute spiritose e frecciatine infatti ce n’è per tutti i gusti, ed è per tale ragione che il pubblico a casa chiede a gran voce un diretta nella diretta!

Su RaiPlay esiste, a parlare dal 2024, una sezione che si intitola ‘Ballando segreto‘, in cui si può dare un’occhiata al dietro le quinte della trasmissione. Ma ai fan non basta e vogliono molto di più! Cosa succederebbe se la produzione mettesse delle telecamere dentro la ‘sala delle stelle’ spiando, per tutta la puntata su Rai 1, le dinamiche dei protagonisti? Di certo gli spettatori sarebbero al settimo cielo e si potrebbero trovare spunti di discussione anche nel corso dell’appuntamento serale.

Ad aggiungersi a tutto ciò c’è anche la richiesta di un daytime, un po’ come succede per Amici. In questo caso si potrebbero fare vedere le prove di tutti per intero e magari, perché no, seguirli per i corridoi mentre interagiscono tra loro. Chissà, forse questo ‘ballando segreto‘ è una specie di test per verificare quanto può interessare gli italiani, e se i riscontri saranno positivi avremo ciò che stiamo chiedendo.

Milly, ascoltaci! Noi ce lo auguriamo e speriamo che tutto ciò possa accadere davvero.