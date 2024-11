Se non conoscete ancora Nicolò Filippucci di Amici 24 ci pensiamo noi a fornirvi tutte le informazioni necessarie per conoscere il cantante

La formazione della classe da parte dei professori ad Amici 24 ha visto l’ingresso di Nicolò Filippucci. Volete conoscerlo meglio? Tutto su età, fidanzata, canzoni e il percorso ad Amici.

Chi è Nicolò Filippucci

Nome e Cognome: Nicolò Filippucci

Data di nascita: 2007

Luogo di nascita: Corciano (Perugia)

Età: 17 anni

Fidanzata: non si sa nulla sulla fidanzata

Professione: studente e cantante

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @_nicolofilippucci_

Profilo Spotify: @nicolòfilippucci

Profilo YouTube: @Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci età e biografia

Di Nicolò Filippucci sappiamo che è nato nel 2007 a Corciano, in provincia di Perugia. L’altezza, il peso e la data di nascita completa rimangono sconosciute, ma in base alle informazioni che abbiamo possiamo affermare che il giovane cantante di Amici ha un’età pari a 17 anni.

Non conosciamo nulla in merito ai genitori, ma sappiamo che la madre e il padre si sono spostati a Ronciglione dopo la sua nascita. Nicolò di Amici 24 si è avvicinato al mondo della musica appassionandosi della chitarra all’età di 7 anni. A 9 anni, invece, ha partecipato allo spettacolo Giungla, cantando nel coro di voci bianche Conservatorio Morlacchi di Perugia.

Ora che sappiamo anche dove abita oggi possiamo proseguire con altri dettagli sulla vita di Nicolò Filippucci.

Vita privata

Chi è la fidanzata di Nicolò di Amici 24? Nel momento in cui stiamo scrivendo non ci siamo informazioni sulla sua vita privata. Dal punto di vista sentimentale, infatti, non sappiamo se ha una fidanzata o se sia single.

Nel caso in cui dovesse parlare delle sue esperienze come fidanzato all’interno della casetta di Amici 24 vi terremo aggiornati. Per il momento possiamo dedurre che Nicolò Filippucci non ha una fidanzata.

Dove seguire Nicolò di Amici 24: Instagram e social

Se vi siete innamorati della voce di Nicolò ad Amici 24 forse vi starete chiedendo dove poterlo seguire sui social.

Il giovane cantante del talent è reperibile, ovviamente, su Instagram ma anche su YouTube e Spotify.

Non si trova invece traccia di lui su TikTok e Twitter.

Carriera

La sua carriera nel mondo della musica parte dal 2021, anno in cui comincia a prendere parte a diversi concorsi canori. L’anno seguente infatti si aggiudica il primo posto a Il Mio Canto Libero di S. Maria degli Angeli.

Ha poi vinto il concorso canoro di Cannara ed è arrivato alla finale nazionale del Cantagiro presentando il suo inedito Fingere, vincendo il premio speciale MIO. Nel novembre del 2022 supera le audizioni del Tour Music Fest – the European Music Contest giungendo alla finale di San Marino.

Nel 2023 lo troviamo al concorso Guerriero – Premio Città di Ronciglione, dedicato a Marco Mengoni, dove interpreta il brano Luce. Di lì a poco è partito per New York in occasione della finale del NYCanta, piazzandosi secondo.

Dopo una serie di altre competizioni, nel 2024, entra nel cast della scuola di Amici 24 grazie al ‘sì’ di Anna Pettinelli.

Album e canzoni

All’attivo Nicolò Filippucci non ha alcun album da poter ascoltare e su Spotify troviamo solo una canzone che si intitola Just Friends, in collaborazione con Lotty Carrington.

Tuttavia sappiamo che ha pubblicato inediti come Fingere, Senza Parlare e altri. Per ascoltare altre canzoni, che sono principalmente cover, dovrete recarvi sul suo canale YouTube.

Nicolò Filippucci ad Amici 24

Nicolò si è presentato ad Amici 24 apparendo per la prima volta nella puntata del 29 settembre 2024 dedicata ai casting.

In tale occasione è stata formata la nuova classe e il giovane cantante ha ottenuto un banco grazie alla volontà di Anna Pettinelli. Rudy Zerbi, invece, non è rimasto convinto della sua esibizione sulle note di ‘Lose Control‘:

“Non mi è piaciuto perché questo modo di cantare così lezioso… Questo è un pezzo molto dilaniato, sofferto e ruvido. Lui lo cantava in modo pulito con il vocione e non mi piace”.

Dove si svolge la trasmissione di Amici 24? Il programma è registrato presso lo studio B del Centro Titanus Elios di Roma

Gli allievi di Amici 24

Passiamo quindi a vedere ancora più nel dettaglio da quali allievi è composta la nuova classe di Amici 24. Cominciamo con i cantanti: Alena Casarino (ELIMINATA); Antonia Nocca; Chiamamifaro; Diego Lazzari; Ilan Muccino; Luk3; Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Chiudiamo l’elenco con i ballerini: Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio; Chiara Bacci; Dandy Cipriano; Daniele Doria; Francesca Bosco; Gabriele Baio (RITIRATO); Rebecca Ferreri (ELIMINATA); Sienna Osborne (ELIMINATA), Teodora Olivia Martinez.

I professori di Amici 24

Chi sono i prof di Amici 24? La risposta la sappiamo da prima che andasse in onda la prima puntata del talent il 29 settembre 2024.

Gli insegnanti di canto sono statti tutti riconfermati: Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

Per il ballo invece troviamo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la nuova arrivata Deborah Lettieri.

Il percorso di Nicolò ad Amici 24

Nicolò Filippucci entra nella scuola di Amici 24 grazie al volere di Anna Pettinelli, ma non ha convinto ancora Rudy Zerbi.

Vedremo come se la caverà nelle prossime puntate e se riuscirà a portare avanti il suo percorso fino al Serale.

Per ora la sua insegnante sembra essere soddisfatta, un po’ meno Zerbi, spesso critico nei suoi riguardi.