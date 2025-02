In queste ore una professionista di Amici 24 sembrerebbe aver spoilerato l’eliminazione di due allievi dalla scuola. Ecco cosa sta accadendo e di chi si tratterebbe.

Due allievi eliminati da Amici 24?

Manca ormai poco più di un mese alla partenza del Serale di Amici 24 e ormai gli allievi stanno dando il massimo per cercare di ottenere la tanto ambita maglia dorata. A oggi alcuni dei cantanti e dei ballerini hanno già avuto il via libera per la fase finale del talent show di Maria De Filippi, tuttavia come ogni anno i posti sono limitati e non tutti avranno la possibilità di salire sul palco del Serale.

In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha destato l’attenzione del web. Pare infatti che una ballerina professionista del programma abbia spoilerato l’eliminazione di due allievi della scuola. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa è successo. Tutto è iniziato quando Giulia Stabile ha postato sui suoi social un filmato che in breve ha fatto il giro della rete.

Nella clip in questione vengono infatti mostrati i banchi dei cantanti e dei ballerini e a quel punto i più attenti hanno notato che mancano i posti di ben due allievi di Amici 24. Di chi parliamo? Di Antonio e di Mollenbeck. Secondo qualcuno dunque il ballerino e il cantante sarebbero stati eliminati e ovviamente lo spoiler di Giulia Stabile sta facendo chiacchierare il web.

Attualmente però non sappiamo ancora cosa sia accaduto in realtà e se davvero Antonio e Mollenbeck siano realmente stati eliminati dal talent show a un passo dal Serale. Di certo nei prossimi daytime ne sapremo di più in merito e scopriremo la verità. Tra pochi giorni come se non bastasse si registrerà un nuovo appuntamento del pomeridiano, durante il quale nuove maglie dorate verranno consegnate agli allievi. Ma chi sarà ad accedere alla fase finale? Non resta che attendere per scoprirlo.