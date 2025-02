Gli allievi di Amici 24 sono stati chiamati ad indicare sette compagni che secondo loro meritano il serale: i sette restanti sono finiti a rischio eliminazione.

Il daytime di Amici 24 di oggi pomeriggio ha portato con sé una svolta inattesa per gli allievi della scuola. I concorrenti senza maglia oro sono stati chiamati a esprimere il loro giudizio, indicando sette compagni che, a loro avviso, meritano l’accesso al serale.

Un momento di grande tensione, che ha portato alla formazione di due classifiche e, soprattutto, alla messa in discussione del percorso di alcuni studenti, che nessuno si aspettava.

Dai voti espressi dagli stessi allievi è emersa una prima graduatoria con i sette nomi più scelti, ovvero quelli ritenuti più meritevoli di proseguire verso la fase finale del programma.

In cima alla lista troviamo Daniele, Senza Cri, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Francesca, Dandy e Luk3. Questi ragazzi, grazie alla stima dei propri compagni, hanno rafforzato la loro posizione all’interno della scuola.

Dall’altra parte, però, ci sono coloro che hanno ricevuto meno voti e che ora dovranno affrontare una sfida delicata per il loro futuro nel programma. Trigno, Vybes, Raffaella, Asia, Antonio, Deddè e Mollenbeck sono stati costretti a indossare la temuta felpa rossa, simbolo di rischio eliminazione.

A rendere il momento ancora più carico di tensione, l’intervento della professoressa Alessandra Celentano. In collegamento audio, ha comunicato loro che sono ufficialmente i sette candidati all’eliminazione.

