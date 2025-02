Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi hanno annunciato sui social, che presto diventeranno genitori per la prima volta.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi saranno presto genitori

Grande gioia per Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara Bontempi, che poche ore fa hanno annunciato con emozione di essere in attesa del loro primo figlio.

L’atleta olimpionico ha condiviso la splendida notizia su Instagram, pubblicando un dolcissimo video in bianco e nero che ha emozionato i suoi tantissimi fan.

Nel video, Gianmarco bacia con tenerezza il pancino della moglie, mentre entrambi mostrano con orgoglio le prime immagini dell’ecografia. Il tutto è accompagnato dalle romantiche note di Forever and Ever and Always di Ryan Mack.

A rendere ancora più toccante l’annuncio è la didascalia che Tamberi e Chiara hanno scritto per accompagnare il post: “Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre.”

La notizia ha immediatamente scatenato una pioggia di commenti affettuosi da parte di amici, colleghi sportivi e fan. In tantissimi si sono congratulati con la coppia per questa meravigliosa notizia, testimoniando il grande affetto nei loro confronti.

Gianmarco e Chiara si sono sposati nel 2022, coronando una lunga storia d’amore che dura da oltre dieci anni. La coppia ha spesso condiviso momenti della loro vita con i follower, soprattutto tramite il profilo della futura mamma, e l’annuncio della gravidanza rappresenta sicuramente uno dei più emozionanti.

Per Tamberi, campione di salto in alto e simbolo dello sport italiano, il 2025 si apre con un’altra incredibile avventura, questa volta nella vita privata.

La gioia per l’arrivo del primo figlio si aggiunge alle sfide sportive che lo attendono nei prossimi mesi, tra cui la preparazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028.