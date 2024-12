Questo pomeriggio Raimondo Todaro è tornato ad Amici 24 come giudice di ballo ed è scoppiata una lite con Alessandra Celentano dopo l’esibizione di Alessia. A un certo punto è intervenuto anche il professionista Umberto.

Scontro ad Amici 24

Raimondo Todaro è tornato tra gli applausi del pubblico ad Amici 24 per giudicare la gara di ballo di questo pomeriggio. A un certo punto si è ritrovato a dover dare un giudizio sull’esibizione di Alessia, ballerina di latino americano della professoressa Celentano.

La sua opinione non è stata del tutto positiva perché le ha detto che mette il buon umore ma deve concentrarsi sui piedi e sulle gambe. La maestra, tuttavia, non si è trovata d’accordo: “Ma quindi hanno sbagliato a eleggerla due volte campionessa del mondo?“.

La concorrente ha risposto: “Il solo è simile alle gare in coppia ma sono due cose diverse“. E quando la Celentano è tornata a intervenire il collega a esclamato: “Incredibile come anche da casa la maestra rompa le pa**e“. La professoressa, fuori gara, ha fatto chiamare Umberto per dare vita a un passo a due. Successivamente, anche il professionista di Amici 24 ha preso le difese di Alessia:

“Io lavoro con lei da settembre e penso sia tecnicamente, non lo dico perché sei qui, preparatissima. Per me è un piacere lavorare con te perché vedo una grande consapevolezza in te. Sei sulla buona strada”.

La questione, però, non stata chiusa qui perché Alessia si è sentita sminuita e lo ha fatto presente. Poi ha mostrato grande sicurezza in sé: “Per fortuna non c’è un’altra campionessa di solo prima di me e sto scrivendo io questo nuovo capitolo“. Una replica che ha fatto entusiasmare tutto il pubblico presente ed è stato solo allora che la conduttrice di Amici 24 l’ha rimandata al suo posto.