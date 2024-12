Anche ad Amici 24 non poteva di certo mancare il provvedimento disciplinare a causa della scarsa pulizia in casetta

Alcuni professori di Amici 24 hanno preso dei seri provvedimenti disciplinari verso i propri allievi a causa della scarsa pulizia in casetta. Ecco tutto quello che è successo e che è stato detto.

La pulizia ad Amici 24

Dopo la fine della gara di Amici 24, Maria De Filippi è tornata su un argomento che si ripete ogni anno ciclicamente. Stiamo ovviamente parlando della pulizia della casetta in cui vivono gli allievi. Anche questa volta il disordine è stato talmente tanto che la conduttrice ha fatto andare la maestra Celentano a controllare:

“Gli autori vedono tutto quello che fate e anche i professori. una professoressa era lì in questi giorni, Alessandra. Chiede durante la trasmissione di alzarsi, a vere una camera a disposizione e andare in casa vostra.

Voi avete capito cosa trova, no? Ragazzi, c’è una stanza che ha fatto impressione a me, vuol dire che era tanta roba”.

A questo punto, Alessandra ha fatto un giro per la casa e ha constatato il gigantesco disordine soprattutto in cucina e nella stanza blu. Qui di seguito tutti i suoi commenti:

“La cucina fa veramente schifo, direi vergognosa. Il tavolo pure, anche perché tempo per mettere a posto ce n’è. Bottiglie da tutte le parti, spreco di acqua. No, vabbè non ho parole. Questa stanza fa veramente schifo”.

Nella stanza arancione dormono Trigno, Ilan e Vybes. Cosa ci fate qui? Le lotte? Una roba… Fa veramente schifo. In bagno neanche ci voglio entrare perché mi fa schifo. Ci vogliono la mascherina e i guanti. Anche la stanza gialla fa abbastanza schifo. L’ordine è anche nel cervello”.

neanche uno studente universitario in piena sessione vivrebbe in queste condizioni #amici24pic.twitter.com/puYiB1r7Ci — måry (@nomituttipresi) December 15, 2024

Poi è andata la maestra di Amici 24 è andata a vedere le stanze dall’altra parte della casa: “Stanza rossa, disastrosa anche questa. La stanza celeste… vedi bene Maria? Vorrei si vedesse che qui sopra… Niente a che vedere con la blu, quella è da vergogna vera. Sono basita“. A questo punto sono stati presi dei provvedimenti disciplinari.

Il provvedimento disciplinare

Una volta che Alessandra Celentano è tornata in studio, Maria De Filippi ha esclamato: “Vi siete resi conto di quello che è andato in onda?“. Poi Rudy Zerbi ha continuato:

“Sulla stanza blu siamo a dei livelli… Questa è una mancanza di rispetto per tutti voi e per le persone che ogni giorno vi vengono ad aiutare a pulire. Non oso pensare ai vostri famigliari che vi vedono in questo momento“.

Alessandra Celentano ha deciso di mettere in sfida tutti i suoi allievi. Zerbi si è accodato alle parole della collega e, tranne il nuovo arrivato, tutti gli altri dovranno rischiare l’eliminazione.

Stessa cosa ha affermato anche Anna Pettinelli, con una grande delusione nella voce. Lorella Cuccarini, invece, ha preferito non mettere in sfida Luk3 per salvarlo dall’ennesima sfida scegliendo un altro provvedimento disciplinare.

Cosa accadrà? Per il momento quasi tutta la classe di Amici 24 rischia di uscire dal talent. Tuttavia, colore che sono stati nominati come i più meritevoli hanno potuto togliersi la maglia: Senza Cri, Chiara, Alessia, Daniele, Chiamamifaro, Alessio e Teodora.