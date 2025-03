Spuntano le prime indiscrezioni che rivelano la formazione delle squadre del Serale di Amici 24. Ecco come sono divise le varie fazioni e da chi saranno capitanate!

Le squadre del Serale di Amici 24

Il 9 marzo su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 24. Nel programma condotto da Maria De Filippi scopriremo finalmente chi sono gli allievi che andranno al Serale. Così come coloro che, invece, dovranno rinunciare a questo sogno. Intanto è spuntata l’indiscrezione che rivela la formazione delle squadre della seconda fase del talent show.

Ebbene se non volete spoiler è meglio che non proseguiate con la lettura di questo articolo!

Per prima cosa, Lorenzo Pugnaloni nel suo sito Lollo Magazine, ha fatto sapere che anche quest’anno il Serale di Amici 24 sarà registrato (la prima puntata dovrebbe essere realizzata giovedì 20 marzo) e andrà in onda in prima serata, con data di inizio il 22 marzo.

In un articolo precedente, dove abbiamo svelato tutte le anticipazioni riportate da SuperGuida TV e Amici News, abbiamo raccontato quali sono i cantanti e ballerini di Amici 24 che hanno strappato il pass per il Serale. Da qui in poi saranno sottoposti a sfide e prove da affrontare. Saranno giudicati da una giuria che potrebbe avere tra i commentatori anche Amadeus!

Nel frattempo, in attesa di capire se saranno o meno confermati questi rumor, proprio su Lollo Magazine si apprende come saranno divise le squadre del Serale di Amici 24.

La prima dovrebbe essere guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e dovrebbe avere con sé: Alessia, Daniele, Chiara, Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro e Vybes.

Mentre invece la seconda fazione di Amici 24 avrebbe come capitani Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A differenza della precedente ha qualche elemento in meno: Francesco, Asia, Senza Cri e Luk3.

Infine a comporre la terza squadra il duo inedito composto da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri (che ha preso il posto di Raimondo Todaro) con: Francesca, Raffaella, Dandy, Nicolò e Trigno.

Non ci sono ancora certezze, ma se non dovessero esserci sorprese queste saranno le fazioni di Amici 24. Per chi farete il tifo?