Sui suoi social Lino Giuliano è tornato a far parlare di sé. L’ex volto di Temptation Island si è detto contro gli interventi di chirurgia estetica: “Bambole gonfiabili”, ha scritto.

La critica di Lino Giuliano

Sui suoi social Lino Giuliano, che si è recentemente lasciato con la sua ex Alessia Pascarella, ha pubblicato un lungo sfogo contro la chirurgia estetica. Prima di arrivare a questo pensiero, però, l’ex volto di Temptation Island ha fatto un discorso più ampio.

Per prima cosa ha fatto sapere di aver fatto tutto per migliorarsi, dalle nuove parole per arricchire il suo lessico per passare ai modi di esprimersi. Tuttavia però Lino Giuliano è convinto che alcune persone anziché fare lo stesso si concentrano su cose che per lui sono decisamente più futili:

“Si limitano a correggere qualche filler e a rifarsi dalla testa ai piedi. Che tristezza. Chiamatemi pure ‘medioevo’, ma non riesco più a sopportare la vista di queste bambole gonfiabili, è assurdo, sono quasi tutte uguali o finiscono per diventarlo.

La testa non la migliorano, tanto non è importante, passa in secondo piano, basta essere bambole gonfiabili e si conquista il mondo. E se ci esci una sera, sono le classiche donne che non dicono una parola, si mettono in posa e va bene così”, ha scritto Lino Giuliano su Instagram.

Le parole di Lino Giuliano su Instagram

Qualcuno ha subito pensato che con queste parole Lino Giuliano si stesse riferendo alla sua ex Alessia Pascarella. Lui però ci ha tenuto a precisare, in una storia successiva, che in realtà non è così. Semplicemente trova esagerata la chirurgia estetica.

Crede al contempo che può essere utile per correggere un difetto, ma non per cambiarne 300 mila: “A quel punto si stravolgono i connotati. Poi per amore giustamente lo si accetta, come immagino tanti altri ragazzi accettano questo dalle proprie donne o dai propri uomini. Ma perché non si può comandare nella vita della donna, il pensiero è sempre quello”, ha concluso Lino Giuliano.

Le parole dell’ex volto di Temptation Island hanno chiaramente aperto un dibattito sui social circa questo argomento, che spesso divide il pubblico.