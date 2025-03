A Verissimo questo pomeriggio Giuseppe Giofrè ha raccontato quando durante gli incendi di Los Angeles il suo ex Adam, nonostante la loro relazione sia finita, è subito corso da lui in suo soccorso: “Mi ha aiutato, rischiavo di perdere la casa”.

Le parole di Giuseppe Giofrè

Tra le indiscrezioni su Amici 24 e sul Serale che inizierà tra poche settimane, torniamo a parlare di Giuseppe Giofrè che è stato protagonista del programma sia come allievo, ma anche come professionista e giudice. Oggi il ballerino, famoso in tutto il mondo, è stato ospite di Verissimo dove si è raccontato tra passato, presente… e futuro.

Silvia Toffanin ha parlato con Giuseppe Giofrè anche d’amore ed è qui che ha ricordato una parentesi non proprio semplice della sua vita a causa degli incendi in California. Per prima cosa ha fatto sapere di essere single, ma di avere un bel rapporto con il suo ex fidanzato Adam:

“Mi ha aiutato anche durante gli incendi che hanno colpito Los Angeles: Sapeva che vivo in montagna, nella parte alta di Los Angeles. C’erano questi due fuochi, quindi rischiavo di perdere casa, che non è poi casa mia ma della mia amica Marta. Lui però è venuto a soccorrermi ecco. La casa dove sto non ha preso fuoco per fortuna. Però è stato un periodo difficile. Voglio molto bene ad Adam, è una persona che mi ha dato tanto”, ha detto Giuseppe Giofrè ai microfoni di Verissimo.

Insomma un rapporto quello tra Giuseppe Giofrè e il suo ex fidanzato che va ben oltre la loro rottura.

Ma non solo questa parentesi dolorosa. Tra le altre cose il ballerino ha raccontato anche quello che è il suo mondo dopo Amici. Giuseppe Giofrè infatti è tornato recentemente da Abu Dhabi dove ha lavorato accanto da JLo, con la quale condivide il palco da 10 anni.

Ormai cittadino del mondo, Giuseppe vive a Los Angeles oggi e continua il suo percorso artistico accanto alla nota pop star: “Questa vita è sempre stata il mio sogno e fin da piccolo sognavo di vivere in America. Amici mi ha dato quella possibilità di diventare chi sono oggi”, ha concluso.