Per Amici 24 tra gli allievi che hanno avuto accesso alla scuola c’è la ballerina Sienna Osborne. Conosciamola quindi meglio attraverso la carriera nella danza, la biografia, la famiglia e i social.

Chi è Sienna Osborne

Nome e cognome: Sienna Osborne

Data di nascita: 2005

Luogo di nascita: Sydney

Età: 19 anni

Fidanzato: Sienna dovrebbe essere single

Professione: ballerina

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @siennaozzy

Canale Youtube: @Siennaozzy

Sienna Osborne età, altezza e biografia

Chi è la ballerina di Amici 24 Sienna Osborne? Partendo dalla sua biografia, Sienna è nata a Sydney, in Australia, e ha 19 anni di età. Non conosciamo la sua data di nascita esatta e quindi nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno sulla sua altezza e il suo peso. Inoltre non sembra avere tatuaggi sul suo corpo.

Parlando della sue origini, come detto Sienna è nata in Australia, ma vive in Italia. Infatti dal 2023 vive a Genova.

Sulla sua famiglia al momento non abbiamo informazioni.

Vita privata

Ci si chiede se Sienna di Amici 24 sia fidanzata oppure single. Lei su questo non ha detto nulla quindi non sappiamo se abbia o meno un fidanzato. Lei comunque ha detto di non essere mai stata innamorata. Quindi Sienna Osborne dovrebbe essere single.

Di sé dice che non ama essere triste, se qualcosa non va preferisce distrarsi. I suoi amici la definiscono una ragazza permalosa, ma lei nega di essere così.

Ha dichiarato di conoscere Isobel, ballerina professionista di Amici che ha partecipato al talent nell’edizione 22.

Dove seguire Sienna di Amici 24: Instagram e social

Volete seguire Sienna Osborne sui social? Il modo migliore allora è il suo profilo Instagram che ha un grandissimo seguito.

Qui Sienna pubblica contenuti legati sia alla danza che alla sua vita quotidiana ed è sempre molto aggiornato.

Inoltre ha un canale YouTube in cui carica alcune sue performance.

Carriera

Occupiamoci adesso della carriera nella di danza di Sienna Osborne. Delle sue esperienze nel periodo in cui era in Australia non abbiamo informazioni.

Sappiamo invece che, una volta trasferitasi in Italia è entrata nella prestigiosa scuola di danza Naima di Genova.

Sienna ha molto talento ed è una ballerina acrobatica che ama molto il suo lavoro. Sogna infatti un futuro radioso nella danza.

Sienna Osborne ad Amici 24

Dopo essersi trasferita in Italia dall’Australia e essersi iscritta in un’importante scuola di danza di Genova, Sienna Osborne ha voluto provare ad entrare nella scuola di Amici nel 2024.

Facendo i casting, ha superato tutte le fasi con i tecnici del ballo ed è arrivata alla prima puntata di Amici 24 in cui si forma la classe. Ed è riuscita a conquistare un banco.

Gli allievi di Amici 24

Dopo la prima puntata andata in onda il 29 settembre, si è formata la classe di Amici 24. Gli allievi sono in totale 16 divisi tra categoria canto e categoria ballo. Vediamo quindi chi sono.

Nella categoria canto troviamo: Diego Lazzari, Luk3, TrigNo, Nicolò, Vybes, Ilan, Senza Cri e Alena.

Per quanto riguarda il ballo invece abbiamo: Alessia, Gabriele (RITIRATO), Sienna, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara e Rebecca.

Ricordiamo che prima del serale i casting sono sempre aperti e la classe può cambiare in qualsiasi momento. Infatti ci possono essere nuovi ingressi con aggiunta di banchi, sostituzioni o eliminazioni per scelta dei prof o attraverso sfide.

I professori di Amici 24

Come ogni anno anche per Amici 24 abbiamo tre professori per la categoria canto e tra professori per la categoria ballo.

Nel canto non ci sono cambiamenti rispetto all’anno precedente. Infatti ritroviamo Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Qualche cambiamento invece lo abbiamo nel ballo dove accanto alle conferme di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo c’è la nuova arrivata Deborah Lettieri.

Il percorso di Sienna ad Amici 24

Come detto, Sienna è stata selezionata dai professionisti del ballo per la prima puntata di Amici 24 in onda il 29 settembre.

Dopo essersi esibita, è stato Emanuel Lo a volerla nella sua squadra e le ha dato la maglia, così ha conquistato un banco nella scuola. Il professore è rimasto molto colpito dal suo modo di ballare fatto con passione ed energia. L’ha definita una ballerina potente e carismatica.