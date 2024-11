Questo pomeriggio Nicolò Filippucci si è esibito ad Amici 24 durante la gara di canto e ha conquistato anche Cristiano Malgioglio. Ecco il suo giudizio e l’esibizione completa.

I complimenti di Malgioglio ad Amici 24

Nuova puntata per il pomeridiano di Amici 24 e nel corso della gara di canto e ballo, che si svolge di settimana in settimana, i concorrenti hanno ricevuto commenti perlopiù positivi. Tra i giudici, questa volta, abbiamo visto Veronica Peparini per la danza, ma anche Ermal Meta e Cristiano Malgioglio per i cantanti.

A un certo punto è stato il turno di Nicolò Filippucci, che già in passato ha avuto riscontri molto positivi dai giudici e anche dal pubblico. Sul web tutti lo adorano e ritengono abbia un talento enorme, affermando che potrebbe anche vincere al Serale del prossimo anno.

Questo pomeriggio ha cantato “Nessun grado di separazione” di Francesca Michielin e il pubblico è letteralmente impazzito, in studio e sui social. Maria De Filippi ha interpellato solo Cristiano Malgioglio, il quale ha fatto i suoi complimenti per le doti canore e per i versi che ha scritto di suo pugno:

“Molto interessanti le rime che hai scritto. Questa è una canzone molto difficile, mi piace molto la tua grinta. Hai una bella faccia, arriva subito il pubblico e ti auguro il meglio”.

nicolò con nessun grado di separazione ha espresso a pieno l'intimità di questa canzone, incantata #amici24 pic.twitter.com/48EFAeV3Mo — (@gio_r_g_i_a) November 10, 2024

A voi Nicolò è piaciuto questo pomeriggio ad Amici 24? Vedremo come si posizionerà in classifica e se, più avanti, raggiungerà il Serale.