In queste ore sui social è tornata virale una vecchia foto di Alessia, allieva di Amici 24, in compagnia di Umberto Gaudino.

La vecchia foto di Alessia di Amici 24

Siamo nel vivo di Amici 24 e solo da pochi giorni il talent show di Canale 5 è tornato in onda dopo la pausa natalizia. Attualmente gli allievi della scuola stanno dando il massimo per tenersi stretto il banco. A breve intanto inizierà ufficialmente la corsa al Serale e finalmente scopriremo chi saranno i cantanti e i ballerini che avranno modo di accedere alla fase finale di questa edizione. In attesa di scoprire cosa accadrà però i ragazzi dovranno ancora impegnarsi a fondo e di certo potrebbero non mancare i colpi di scena.

Mentre aspettiamo la consegne delle prime maglie dorate, nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Alessia. Senza dubbio la ballerina di latino, allieva di Alessandra Celentano, è una delle protagoniste assolute del talent show di Maria De Filippi e puntata dopo puntata ha conquistato sempre più il cuore dei telespettatori. Ma perché in queste ore dunque si sta parlando di lei? Andiamo a scoprirlo.

Alcuni attenti fan di Amici 24 hanno riportato alla luce una vecchia foto social di Alessia, in cui la vediamo insieme a uno dei professionisti più amati del programma: Umberto Gaudino. Nel post la ballerina aveva anche affermato: “Foto con Umberto. Troppo bello per essere vero”.

Alessia non poteva di certo immaginare che di lì a pochi anni sarebbe stata una delle protagoniste del talent show e che avrebbe avuto modo di ballare proprio al fianco di Umberto. I due infatti spesso si sono esibiti insieme, conquistando sempre il pubblico e i vari giudici. Ma come proseguirà il percorso di Alessia all’interno della scuola? Non resta che attendere per scoprirlo.