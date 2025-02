Il daytime del 10 febbraio di Amici 24 si è aperto con il continuo della puntata andata in onda domenica. E così abbiamo visto le sfide di Trigno e Antonio con i rispettivi sfidanti. Ecco come sono andate e cosa è successo.

Le sfide di Trigno e Antonio ad Amici 24

Dopo la puntata di domenica 2 febbraio di Amici 24 abbiamo visto che in sfida sono finiti Trigno e Antonio, rispettivamente per canto e ballo. Quindi nella registrazione avvenuta venerdì (della puntata in onda domenica) ci sono state le sfide per i due allievi. Ma il verdetto di queste sfide lo abbiamo visto soltanto oggi, nel daytime andato in onda nel pomeriggio di Canale 5.

Il daytime di Amici del 10 febbraio 2025 si è aperto proprio con il continuo della puntata di ieri e quindi con le sfide. Si parte da Trigno che ha visto come sfidante un ragazzo di nome Nicolò. Entrambi hanno cantanto un loro inedito e poi il giudice Vittorio Falachi ha dato il suo verdetto. Trigno ha vinto la sfida ed è rimasto nella scuola di Amici.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni accolta dai fan all’aeroporto di Malaga

Dopo è toccato ad Antonio, allievo di Deborah Lettieri entrato nella scuola da poche settimane. Lui si è sfidato con una ragazza di nome Lucia. Il giudice, Thomas Signorelli, dopo una prima esibizione per entrambi ha preso la sua decisione e ha fatto vincere Antonio che quindi è rimasto nel talent.

Come la stessa Maria De Filippi ha detto nella puntata di ieri, queste sono state le ultime due sfide del pomeridiano di Amici 24. Da ora in avanti, infatti, c’è solo la corsa per il Serale. A tal proposito ogni allievo dovrà ricevere tre sì dai prof di categoria per ricevere la maglia dorata, altrimenti non ci sarà alcun accesso. Ricordiamo, quindi, che al momento gli allievi che sono già al Serale sono la cantante Antonia e la balleria Alessia.