Dopo aver violato diverse regole di Amici 24, i professori chiedono l’espulsione di TrigNo dalla scuola. Ecco cosa è accaduto e la decisione di Anna Pettinelli.

TrigNo rischia l’espulsione da Amici 24

La nuova puntata di Amici 24 si apre con un colpo di scena. Una volta in studio infatti Maria De Filippi ha mostrato un filmato in cui vediamo alcuni allievi violare diverse regole della scuola. Tuttavia a risultare l’allievo con più infrazioni è stato TrigNo e a quel punto è accaduto qualcosa di inaspettato. Alessandra Celentano ha infatti proposto l’espulsione immediata del cantante e ha chiesto a tutti i suoi colleghi di votare. I prof di ballo e Rudy Zerbi si sono così trovati d’accordo con la proposta, mentre Lorella Cuccarini ha voluto dare una seconda chance al giovane artista.

A prendere una decisione definitiva è stata tuttavia Anna Pettinelli, prof di riferimento di TrigNo, che ha deciso di dare un cartellino giallo al cantante. L’insegnante ha così affermato: “È giusto che in questa scuola debba esserci la disciplina. Quello che ha fatto TrigNo non è scusabile in nessuna maniera, però non mi sento di dargli un’eliminazione immediata. Hai un cartellino giallo. Ora prendi le tue cose, vai da un’altra parte, non partecipi alla gara inediti. Poi ci penso”.

TrigNo dunque al momento non lascia la scuola di Amici 24. Prima di abbandonare lo studio il cantante ha però voluto fare le sue scuse e ha così dichiarato: “Volevo scusami con la produzione e con i miei compagni. Cercherò di migliorarmi”.

Questa è la decisione della prof Pettinelli alla proposta di espulsione di TRIGNO! #Amici24 pic.twitter.com/JTbV8c5LZi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 3, 2024

Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.