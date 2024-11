Oggi ad arrivare ad Amici 24 come giudice della nuova gara ballo è stata Oriella Dorella, che tuttavia ha fatto delle piccole critiche a Rebecca. Ecco cosa è accaduto.

L’esibizione di Rebecca ad Amici 24

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 24 e anche oggi gli allievi della scuola si stanno cimentando nelle nuove gare. A giudicare le prove di ballo è stata Oriella Dorella che ha detto la sua sulle varie performance dei ballerini. Quando però è stata la volta di Rebecca è accaduto qualcosa di inaspettato.

Proprio la Dorella infatti ha stroncato l’esibizione dell’allieva di Amici 24 e ha così affermato:

“Cosa dico? Che è bellissima la poltrona. Trovo tutto un po’ troppo forte e marcato. Non hai bisogno di tutto questo, tu hai già una forza tua. Questo esce. Ricercherei un po’ più di attimi. Hai fatto un buon lavoro, è interessante, ma ritrovati un pochino. Andare sopra le righe è facile e tu non è hai bisogno”.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Anna propone ancora l’eliminazione di Luk3

Rebecca a quel punto replicando alla giudice di Amici 24 ha affermato: “O mi dicono che sono 0 o che sono troppo, non capisco”. Oriella Dorella così, dando un consiglio alla ballerina, ha aggiunto: “Questo tuo essere eccessiva è perché hai difficoltà a esprimere il tuo vero. Tu rincorri un’espressione per cui una volta è meno e una volta è più. Ma è un lavoro normale ricercasi, credimi. Queste attenzioni sono solo per spronarti. Devi solo trovarti e tutto verrà da sé”.