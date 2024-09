La classe della scuola di Amici 24 è stata formata e nel cast troviamo anche il cantante TrigNo, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro. Siete curiosi di scoprire da dove viene e quanti anni ha? Continuate a leggere per non perdervi tutte le news su età, vita privata e Instagram.

Chi è TrigNo

Nome e Cognome: Pietro Bagnadentro

Nome d’arte: TrgNo

Data di nascita: 2002

Luogo di nascita: Asti (Piemonte)

Età: 22 anni

Fidanzata: al momento sembra single

Figli: non ha figli

Professione: cantante

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @iamtrigno

Profilo TikTok: @trigNO

Profilo YouTube: @trigNO

TrigNo età, vero nome e biografia

Il vero nome del cantante TrigNo è Pietro Bagnadentro e nel corso del 2024/2025 impariamo a conoscerlo grazie al suo percorso ad Amici 24. Quanti anni ha? Per parlare della sua età dobbiamo scoprire la data di nascita, ovvero il 2002. Di conseguenza il giovane allievo del talent ha 22 anni. Non ci sono informazioni su altezza e peso.

La passione per la musica gli è stata passata dalla madre, la quale suonava il pianoforte quando era solo una bambina. In seguito ha preso lezioni di chitarra ad Asti, sua città d’origine. Nessun ulteriore dettaglio sulla sua famiglia, quindi non è chiaro come si chiama il padre o se ha fratelli o sorelle.

In merito agli studi ha frequentato l’Istituto Verdi, ma ha accantonato la musica per dedicarsi al calcio. Nel 2018 è ritornato sui suoi passi e ha cominciato a collaborare con il suo produttore Carl Laurent. Le sue ispirazioni nel mondo musicale sono il Jazz, l’R&B e il rap francese/americano.

Dove abita oggi TrigNo? Pare che continui ad vivere ad Asti. Ora che sappiamo come si chiama TrigNo e qual è il suo vero nome e cognome possiamo proseguire con tutte le altre informazioni sul conto del cantante.

Vita privata

Stando alle ultime anticipazioni riportate da SuperGuida TV pare che sia già nata una coppia all’interno della nuova classe.

Sembrerebbe che tra TrigNo e la ballerina Teodora sia nata un’intesa durante i casting di Amici 24:

“A quanto pare quando lui è sceso a cantare, lei faceva il tifo e quando lui ha cantato una parte del brano con parole che dicevano: ‘sei bella…’ si è girato e l’ha indicata”.

TrigNo si è fidanzato con Teodora? Al momento non sappiamo se sia la sua fidanzata, ma lo scopriremo molto presto. Altre informazioni sulla vita privata del cantante non sono disponibili.

Dove seguire TrigNo di Amici 24: Instagram e social

Nel caso in cui non aveste mai sentito parlare di TrigNo, il cui vero nome di Pietro Bagnadentro, le cose sono di sicuro cambiate grazie ad Amici 24.

Adesso molte persone sono interessate a scoprire dove seguire il cantante e per tale ragione vi diciamo che lo potete trovare su Instagram e non solo.

L’allievo del talent di Maria De Filippi può essere seguito anche su TikTok, YouTube e Spotify. Al momento non se ne trova traccia su Twitter.

Carriera

All’inizio della sua carriera TrigNo ha cominciato a registrare le sue canzoni in collaborazione con Carl Laurent. Il primo brano pubblicato è stato Prima o poi, mentre Sogno è stata la vera e propria svolta che li ha fatti crescere in termini di ascolti.

Ma è stata la canzone Calmo che ha permesso a Pietro di essere notato da Francesco Facchinetti, a capo della scuderia di talenti targata Hokuto Empire. Tra il 2019 e il 2020 ha registrato Lento, singolo distribuito da Sony Music.

Nel 2021 fa uscire il suo primo album intitolato Diciannove e durante un’intervista con atnews.it parla del suo stile di musica:

“Il mio obiettivo è che arrivino le cose che scrivo, che qualcuno si possa immedesimare. I pezzi parlano delle cose che vivo, ogni volta che ho uno spunto lo annoto sul mio cellulare”.

TrigNo nel 2024 riesce a diventare un cantante nel cast di Amici 2024.

Album e canzoni

TrigNo è nuovo al mondo della musica ma ha già prodotto un album intitolato Diciannove. Al suo interno troviamo diverse canzoni e le più ascoltate su Spotify sono Attorno e Non ci vede nessuno.

Tra le altre canzoni possiamo citare: Filo di nylon, Bimbo, Sorrisi e Sparano parole. Esistono anche singoli non legati a degli album, come per esempio: Lento, Mille voci, Ma tu, Occhi e Casino.

TrigNo ad Amici 24

Il 26 settembre 2024 si sono svolte le registrazioni della prima puntata di Amici 24 e tra gli studenti scelti sappiamo che c’è stato anche TrigNo.

Si tratta di un cantante che è stato voluto da Anna Pettinelli. In base alle anticipazioni sappiamo che ha regalato un anello alla sua insegnante dopo aver ottenuto la maglia della scuola.

Passiamo, ora, alla scoperta di tutti gli altri allievi di Amici oltre a TrigNo. Chi sono i concorrenti eliminati di Amici 2024?

Gli allievi di Amici 24

Per quanto riguarda la nuova edizione di Amici 24 la classe è stata formata e il pubblico lo scoprirà nella puntata in onda il 29 settembre 2024. Qui di seguito potete scoprire tutti i concorrenti rimasti di Amici 2024 e la loro età.

Tra i cantanti troviamo: Diego Lazzari, Luk3, TrigNo, Nicolò, Vybes, Ilan, Senza Cri e Alena.

Mentre questi sono tutti i ballerini e tutte le ballerine di Amici 2024 ci saranno Alessia, Gabriele, Sienna, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara e Rebecca.

I professori di Amici 24

Tra i professori di Amici 24 non abbiamo molte sorprese. Per il canto sono stati riconfermati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Per il ballo, invece, notiamo la new entry Deborah Lettieri. Insieme a lei Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Mentre aspettiamo di vedere i ballerini professionisti di Amici ballare insieme agli allievi o per loro, nel corso delle esibizioni canore, passiamo al percorso.

Il percorso di TrigNo ad Amici 24

TrigNo, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro, porta la sua musica ad Amici 24 a partire dal 29 settembre 2024. Riesce a superare i casting e ha iniziare il suo percorso proprio da questo giorno.

La sua squadra ad Amici è quella di Anna Pettinelli. Con il passare del tempo sapremo se sarà tra i concorrenti che accederanno al Serale di Amici 2024.

IN AGGIORNAMENTO